Доклад Сулейменова Т.М. на заседании Правительства по итогам СЭР РК за 1 кв. 2017 года

(г. Астана, 18 апреля 2017 года)

Уважаемый Бакытжан Абдирович!

Уважаемые коллеги!

Разрешите доложить об итогах социально-экономического развития Республики Казахстан за I квартал 2017 года.

За отчетный период экономика Казахстана развивалась на фоне восстановления потребительской и производственной активности в ключевых наших торговых партнерах страны ЕС, экономик Китая и России.

Согласно ожиданиям МВФ, экономическая активность как в развитых, так и в развивающихся странах в текущем году ускорится, чему свидетельствуют прогнозы по мировой экономике на уровне 3,4-3,6%.

Негативные внешние риски для экономики Казахстана, которые особо остро ощущались в I полугодии 2016 года, как падения цен на сырьевые товары, стагнация экономик торговых партнеров, на сегодня полностью исчерпались.

Цена на нефть с начала года стабилизировалась на отметке 54,1 долл. США за барр., металлы увеличились на 5,2%, экономика России по прогнозам после продолжительного сокращения в текущем году вырастет на 1,1%, Китая - на 6,5%.

По предварительным данным в I квартале 2017 года ВВП страны вырос на 3,0%, тогда как за аналогичный период прошлого года было зафиксировано незначительное сокращение. Драйверами роста экономики стали промышленность, строительство, транспорт и торговля.

1. Ситуация в отраслях экономики

В отраслевом разрезе в I квартале т.г. наблюдается интенсивный рост. Положительные результаты демонстрирует промышленность, которая увеличилась на 5,8% против ее сниженияв соответствующем периоде 2016 года на 0,8%.

Горнодобывающая промышленность, которая в начале текущего года перешла из зоны отрицательных значений в положительную, продолжает определять тенденции в динамике промышленного производства.

За отчетный период объемы производства расширились на 5,6% против снижения на 1,5% в аналогичном периоде 2016 года за счет наращивания добычи нефти на 5,2%, железной руды - на11,4% и угля - на 17,4%.

Обрабатывающие отрасли, обслуживающие промежуточный и конечный спрос, в январе-марте показали темпы роста значительно опережающие показатели прошлого года. Рост в обработке составил 6,5%, что на 6,2 п.п. выше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Рост обеспечен за счет увеличения выпуска продукции в металлургии на 7,1% и производстве продуктов питания - на 3,4%, в нефтепереработке - на 17,2%,а также машиностроении - на 1,8%.

Положительное влияние на динамику ВВП оказало увеличение производства в сельском хозяйстве на 2,9%.

Драйвером роста экономики продолжает оставаться строительство. За отчетный период объемы строительных работ увеличились на 7,1%, ввод в эксплуатацию жилых домов возрос на 25,3%.

Динамичными темпами ведутся строительные работы в Павлодарской (рост в 1,7 раза),Восточно-Казахстанской (рост на 23,7%) и Актюбинской (рост на 21,2%) областях.

Высокий спрос на строительные работы, в том числе благодаря реализации инфраструктурных проектов в рамках Госпрограмм «Нұрлы Жол» и «Нұрлы жер» благоприятно влияет на инвестиционную активность. Инвестиции в основной капитал возросли на 3,1%.

Следует отметить увеличение инвестиций в сельское хозяйство (рост на 22,0%),обрабатывающую промышленность (рост на 32,0%), в том числе в производство продуктов питания (на 19,9%),химической промышленности(на 10,2%).

Среди отраслей сферы услуг объем транспортировки грузов возрос на 3,4%. При этом грузооборот увеличился на 5,4%, пассажирооборот - на 3,1%.

Замедление инфляционных процессов и общее повышение потребительской уверенности способствовали росту розничного товарооборота за отчетный период на 5,5% против ее падения, которое мы наблюдали в 1 кв. 2016 года (снижение на 3,1%).

2. Внешняя торговля

Восстановление внешнего спроса и стабилизация курса тенге к основным валютам способствуют улучшению показателей внешней торговли.

Внешнеторговый оборот страны в январе-феврале вырос на 23,1% до 10,9млрд. долл. США, в том числе экспорт на 22,7% (до 6,9млрд. долл. США) и импорт - на 23,8% (до 4,0 млрд. долл. США).

Увеличение объемов экспорта товаров в условиях наметившегося восстановления мировых сырьевых цен при стабилизации импорта товаров обусловили рост положительного торгового баланса на 21,1% до 2,9 млрд. долл. США.

В январе-феврале т.г. экспорт сырой нефти составил 10,6 млн. тонн и в стоимостном выражении увеличился на 22%.

Отмечается значительный рост экспорта металлических руд, изделий из железа, цемента.

Также тенденция роста наблюдается в экспорте муки, молока, кондитерских изделий(рост ИФО на 26,1%), жиров и масел (ИФО в 2,2 р.), текстильных материалов и изделий (ИФО на 5,6%).

Оживление внутреннего спроса сопровождается ростом импорта товаров. Значительно возрос импорт (в стоимостном выражении) инвестиционных товаров из России, Китая и Германии, как оборудований для сельского хозяйства (в 3,2 раза), оборудований для пищевой промышленности (в 2,2 раза), бульдозеров (на 2,6%), трансформаторов электрических (на 14,4%).

3. Ситуация в финансовой сфере

На 1 марта т.г. депозиты по сравнению с аналогичной датой 2016 года возросли на 5,3% до17 трлн. тенге. При этом депозиты в национальной валюте увеличились в 1,5 раза и превысили 8,3 трлн. тенге.

Международные резервы с начала года сохраняются на стабильном уровне, увеличившись на 2,0% до 92,6 млрд. долл. США, в том числе активы Нацфонда в инвалюте выросли на 2,2% до 62,6 млрд. долл. США.

4. Инфляция. Доходы населения и безработица

В марте т.г. по сравнению с началом года уровень инфляции составил 2,3%, что ниже на 0,7 п.п. соответствующего уровня прошлого года.

В годовом выражении(март 2017 года к марту 2016 года) уровень инфляции составил 7,7%,сохранившисьв пределах установленного на этот год целевого коридора в 6-8%.

В январе-марте среднемесячная заработная плата составила 148,6 тыс. тенге и увеличилась в номинальном выражении на 11,9%,в реальном - на 3,8%.

Уровень безработицы сократился до 4,9%.

В целом итоги социально-экономического развития страны в I квартале 2017 года сформировались под воздействием улучшающихся внешних факторов и свидетельствуют о восстановлении экономической активности в стране.

Это также подтверждается данными опроса предпринимателей, которые показывают улучшение ожиданий бизнеса на ближайшие 2-3 месяца по увеличению производства и деловой активности.

Вместе с тем, неопределённость дальнейшего развития мировой экономики и волатильность товарных рынков сохраняется.

В этой связи, в предстоящие периоды нами будут продолжены меры по укреплению достигнутого роста казахстанской экономики, стимулированию ее кредитования и привлечения инвестиций в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 31 января текущего года «Третья модернизация Казахстана: Глобальная конкурентоспособность».