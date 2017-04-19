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Власти японского города ошибочно сообщили об угрозе падения ракеты

19 апреля 2017, 12:08

Администрация города Осаки призвала жителей немедленно укрыться в своих домах.

Власти небольшого японского города Осаки (префектура Мияги) ошибочно предупредили население о возможности падения ракеты в черте города, призвав жителей немедленно укрыться в своих домах и следить за поступающей информацией. Администрация города уже принесла извинения и пообещала сделать все, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов, передает ТАСС.

"Это информация о ракетном запуске. Есть вероятность, что ракета упадет в нашем регионе. Пожалуйста, эвакуируйтесь в свои дома и включите телевизоры и радио", - гласил текст экстренного оповещения, транслировавшегося через громкоговорители, установленные по всему городу.

Примерно через 20 минут в Осаки было объявлено опровержение и извинение со стороны властей. По данным администрации города, один из служащих, который проводил технические работы по проверке системы экстренного оповещения J-Alert, по ошибке отправил предупреждение в эфир.

Японская система экстренного оповещения J-Alert призвана, в частности, предупреждать население о потенциальной ракетной угрозе со стороны КНДР. В связи с обострившейся в последнее время ситуацией на Корейском полуострове из-за участившихся ракетных пусков Пхеньяна власти Японии большое внимание уделяют вопросу мгновенного оповещения и эвакуации граждан.

Игорь Беляев
Фото Eastrussia

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