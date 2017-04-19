Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В ЮКО мужчине грозит уголовное наказание за букет редких тюльпанов

19 апреля 2017, 12:12

Мужчина торговал у дороги незаконно сорванными тюльпанами, занесенными в Красную книгу.

В ЮКО мужчине грозит уголовное наказание за букет редких тюльпанов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД ЮКО.

"15 апреля в Казыгуртском районе на трассе Алматы-Термез стражи порядка задержали местного жителя, 1979 г.р., торговавшего у дороги незаконно сорванными тюльпанами, занесенными в Красную книгу", - говорится в сообщении.

В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли у мужчины 16 краснокнижных тюльпанов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами».

Проводится досудебное расследование.

Фото: ДВД ЮКО

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...