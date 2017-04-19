В ЮКО мужчине грозит уголовное наказание за букет редких тюльпанов
19 апреля 2017, 12:12
Мужчина торговал у дороги незаконно сорванными тюльпанами, занесенными в Красную книгу.
В ЮКО мужчине грозит уголовное наказание за букет редких тюльпанов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД ЮКО.
"15 апреля в Казыгуртском районе на трассе Алматы-Термез стражи порядка задержали местного жителя, 1979 г.р., торговавшего у дороги незаконно сорванными тюльпанами, занесенными в Красную книгу", - говорится в сообщении.
В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли у мужчины 16 краснокнижных тюльпанов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами».
Проводится досудебное расследование.
Фото: ДВД ЮКО
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