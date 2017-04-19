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Новости за сегодня

Депутаты Мажилиса рассмотрели проект соглашения о займе между Казахстаном и МБРР

 

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты рассмотрели и одобрили проект закона РК «О ратификации соглашения о займе (Проект социального медицинского страхования) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития», передает корреспондент Zakon.kz.

«Для повышения эффективности и финансовой устойчивости главная задача в сфере здравоохранения - это внедрение обязательного медстрахования. Рост финансов, средств, которые расходуются для этой системы, конечно, требует усиления работы в этой сфере», - сказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, представляя законопроект депутатам Мажилиса.

По его словам, ратификация соглашения о займе между Казахстаном и МБРР была утверждена в соответствии с указом Президента РК и данное соглашение подлежит ратификации Парламентом РК.

«Сумма займа - 80 млн долларов, сумма софинансирования Казахстана - 10 млн долларов. Ставка вознаграждения 2,3%, срок погашения - 15 лет, включая 5-летний льготный период. Дата завершения займа 30 июня 2031 года», - уточнил глава ведомства.

По его словам, основная цель данного проекта социального медицинского страхования - это повышение доступности к данной системе.

«В рамках данного проекта была оказана существенная поддержка в формировании единой национальной системы и ее реализации. Проект состоит из трех компонентов. Первый компонент - это поддержка внедрения национальной системы социального медицинского страхования. Второй - это укрепление системы оказания медицинской помощи для поддержки внедрения системы социального медицинского страхования. Третий - управление проектом, мониторинг и оценка, коммуникационная стратегия, которая будет включать информационно-разъяснительную работу с населением», - заключил Е. Биртанов.

Законопроект был одобрен мажилисменами и направлен для рассмотрения в Сенат парламента РК.

 

Ксения Давыдова

 

19 апреля 2017, 12:07
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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