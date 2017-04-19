В Карагандинской области пропуск паводковых вод взят на особый контроль

В Карагандинской области продолжаются аварийно-спасательные и неотложные работы по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения последствий весеннего половодья, сообщает Zakon.kz со ссылкой на областной противопаводковый штаб.





По его информации, 18 апреля из-за подъемов уровня воды имелись подтопления 7 дворовых территорий, в том числе 1 дома в селе Огороды Абайского района, 2 дворовых территорий и 3 домов в селе Тассуат и 2 дворовых территорий села Заречное Нуринского района, 2 дворовых территорий и 1 дома села Жана жол Каркаралинского района.





В течении суток эвакуировали 32 человека по родственникам, организовали отгон скота - 147 голов крупного рогатого скота, 35 голов мелкого рогатого скота, 7 лошадей, 221 свиней из с. Тассуат Нуринского района.





По информации штаба, в связи со спадом уровня, вода ушла из 34 подтопленных ранее домов села Чкалово и 16 домов села Садовое Бухар-Жырауского района.





Ранее эвакуированное население села Кызылжар Бухар-Жырауского района - 267 человек вернулись в свои дома.





За прошедшие сутки установлено 68 единиц специальных защитных барьеров (габионы) длиной 340 метров в населенных пунктах села Тассуат и села Заречное Нуринского района.





В противопаводковых мероприятиях за сутки задействовано 513 чел. и 163 ед.техники, в том числе от местных исполнительных органов и организаций 272 человек, 97 единиц техники, ДЧС 149 человек, 29 единиц техники, войсковой части 52859 Национальной Гвардии РК 8 человек, 3 единицы. техники, 84 человек, 34 единиц техники местной полицейской службы.





Всего в предпаводковый период и в ходе него, для отвода талых вод и защиты населенных пунктов возведено более 37,3 км защитных насыпей, укреплено порядка 17,7 км защитных дамб и валов, уложено порядка 50,5 тыс. мешкотары, откачено более 10764,5 куб.м. воды.





По состоянию на 19 апреля на всех реках области наблюдается заметное снижение уровня воды, уменьшение сброса воды с водохранилищ.





Спад уровня воды отмечается на реках Нура в районе железнодорожной станции Балыкты на -18см, в районе гидропоста Бесоба на -20см, на гидропосту Шешенкара на -35см, на реке Шерубай-Нура в районе гидропоста Шопан на -33см, на гидропосту Карамурын на -37см, на реке Үлкен-Күндызды гидропоста Киевка на -65см, на реке Кара-Кенгир на гидропосту Малшыбай на -40 см. Также, на реках Токырауын и Жаман-Кон фиксируется снижение уровня воды.





Ситуация за паводковой обстановкой находится на постоянном контроле. Телефоны «горячей линии»: 8 /7212/558786; 8/7212/517223





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