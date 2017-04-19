Боксер Василий Левит: Чувствую себя в своей тарелке и мне это нравится

Серебряный призер Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро Василий Левит готовится к чемпионату Азии, который пройдет в Ташкенте с 30 апреля по 7 мая.





О ходе подготовки к континентальному турниру Василий рассказал в интервью сайту Казахстанской федерации бокса.





— Главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов после сборов в Алматы говорил о том, что вы готовы лишь на 50-60 процентов. Сейчас как оцените свое физическое состояние?

— Набираю форму. На днях собрались в Астане и начали уже второй подготовительный сбор. Все хорошо, но еще есть над чем работать. До начала турнира остается не так много времени, и я надеюсь, что нам удастся подойти в хорошей форме к чемпионату Азии.





— Сейчас уже идет заключительный этап подготовки. На что делается акцент?

— На скорость. То есть, отрабатываем серию ударов. Физику уже набрали, теперь предстоит работа над тактической, скоростью и различными комбинациями. Впрочем, так и было всегда перед крупными турнирами.





— В Ташкент вы отправляетесь в роли одного из главных фаворитов турнира. Понятно, что на вас соперники будут настраиваться по-особому.

— Не знаю. Честно говоря, я не задумывался над этим. Вот, сейчас вы мне сказали. Фаворит присутствует только на бумаге, а на ринге — все иначе. Поэтому я на это внимания не обращаю. Мне все равно, кто и как будет настраиваться на меня. Нужно готовиться, работать. Я этим себе голову не забиваю. Я еду в роли боксера национальной сборной и нужно боксировать, показывать хороший бокс.





— Кто будет вашим главным соперником в Ташкенте?

— Сейчас стартовал новый олимпийский цикл, поэтому пока непонятно, кто именно будет выступать в любителях, а кто уйдет в профи. Приедем — посмотрим. Будем искать бои соперников в интернете. Может кто-нибудь заявит о себе из новичков. Честно говоря, сейчас никого не могу выделить, будем разбираться на месте.





— Что в команде говорят про конкуренцию с узбекскими боксерами, которые успешно выступают в последнее время и к тому же являются хозяевами чемпионата?

— Это вопрос к главному тренеру. У нас, как и всегда, стоит только одна задача — побеждать. А там уже как Бог даст.





— Уже отошли от всей шумихи, которая сопровождала вас после финального боя на Олимпиаде?

— В принципе, все нормально. Я занимаюсь своим любимым делом — тренируюсь, выступаю на турнирах. Чувствую себя в своей тарелке и мне это определенно нравится.





— Не сожалеете о решении остаться в любителях, учитывая, что вам специалисты пророчили большое будущее в профессионалах?

— Зачем о чем-то сожалеть? Благодарен Богу за все, что у меня есть. Как говорится: все, что ни делается, — к лучшему.





— Недавно вы стали чемпионом престижного турнира в немецком Галле. Довольны этим итогом?

— Хорошо, что выиграл. Были как плюсы, так и минусы. Турнир показал, над чем нужно работать и где прибавлять. Главное — сделать правильные выводы и дальше усиленно готовиться.





Автор: Ербол Каиров