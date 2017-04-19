Как правильно судиться?

Вебинар состоится 26 апреля 2017 года в 11:00 по времени Астаны.

Конституция РК гарантирует каждому право на судебную защиту своих прав и свобод (п. 2, ст. 13). Чтобы добиться победы, важно грамотно выстроить свою линию ведения судебного процесса. Ведь весь гражданский процесс выстроен на главных принципах – равноправия и состязательности сторон. Эти принципы предполагают свободный выбор сторонами способов и средств отстаивания своей позиции. Хотите научиться действовать грамотно в судебном процессе?









Адвокат с многолетней практикой Серик Айтбаев поделится своими секретами работы.





Вебинар состоится 26 апреля 2017 года в 11:00 по времени Астаны.





Для кого вебинар?









Вебинар полезен как начинающим, так и опытным юристам независимо от сферы практики и специализации.





Вы узнаете:





Как подготовить и подать исковое заявление;

В чем заключается подготовка дела к судебному разбирательству;

Как проводится предварительное судебное заседание;

Как и сколько рассматривается дело в первой судебной инстанции;

Как обжаловать вынесенное судебное решение в суде апелляционной инстанции.









- адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов,

- юрист с 20-летним стажем работы,

- выиграл более 95% судебных процессов,

- входит в Топ-5 рейтинга Правовой биржи Казахстана,

- автор ряда статей, в том числе по вопросам исполнительного производства;

- ведущий вебинаров на ПРАВМЕДИА.





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