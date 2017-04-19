Как правильно судиться?
19 апреля 2017, 12:26
Вебинар состоится 26 апреля 2017 года в 11:00 по времени Астаны.
Конституция РК гарантирует каждому право на судебную защиту своих прав и свобод (п. 2, ст. 13). Чтобы добиться победы, важно грамотно выстроить свою линию ведения судебного процесса. Ведь весь гражданский процесс выстроен на главных принципах – равноправия и состязательности сторон. Эти принципы предполагают свободный выбор сторонами способов и средств отстаивания своей позиции. Хотите научиться действовать грамотно в судебном процессе?
Участвуйте в бесплатном вебинаре ПРАВМЕДИА на тему: «Как правильно судиться в суде?».
Адвокат с многолетней практикой Серик Айтбаев поделится своими секретами работы.
Вебинар состоится 26 апреля 2017 года в 11:00 по времени Астаны.
Для кого вебинар?
Вебинар полезен как начинающим, так и опытным юристам независимо от сферы практики и специализации.
Вы узнаете:
Как подготовить и подать исковое заявление;
В чем заключается подготовка дела к судебному разбирательству;
Как проводится предварительное судебное заседание;
Как и сколько рассматривается дело в первой судебной инстанции;
Как обжаловать вынесенное судебное решение в суде апелляционной инстанции.
Подробнее о ведущем: Серик Айтбаев:
- адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов,
- юрист с 20-летним стажем работы,
- выиграл более 95% судебных процессов,
- входит в Топ-5 рейтинга Правовой биржи Казахстана,
- автор ряда статей, в том числе по вопросам исполнительного производства;
- ведущий вебинаров на ПРАВМЕДИА.
У вас есть вопросы по теме? Задайте их ведущему заранее и получите ответы в прямом эфире.
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