Трамп не будет раскрывать планы в отношении КНДР

Президент США Дональд Трамп не будет уведомлять общественность о том, какие действия он планирует предпринимать в отношении КНДР,

Он отметил, что США продолжают отслеживать ситуацию на Корейском полуострове и получают информацию о действиях и угрозах со стороны КНДР.

"Однако президент дал четко понять, что он не намерен раскрывать заранее, каким будет его ответ на ту или иную угрозу", — подчеркнул Спайсер.