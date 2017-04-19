Трамп не будет раскрывать планы в отношении КНДР
19 апреля 2017, 12:44
Об этом заявил его пресс-секретарь Шон Спайсер в интервью телеканалу Fox.
Президент США Дональд Трамп не будет уведомлять общественность о том, какие действия он планирует предпринимать в отношении КНДР, передает РИА Новости.
Он отметил, что США продолжают отслеживать ситуацию на Корейском полуострове и получают информацию о действиях и угрозах со стороны КНДР.
"Однако президент дал четко понять, что он не намерен раскрывать заранее, каким будет его ответ на ту или иную угрозу", — подчеркнул Спайсер.
В минувшее воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамген-Намдо.
В понедельник временно исполняющий обязанности южнокорейского президента, премьер-министр Хван Гё Ан после переговоров в Сеуле с американским вице-президентом Майком Пенсом заявил, что Южная Корея и США намерены решительно наказать КНДР в случае дальнейших "провокаций".
Фото © AFP 2017/ Nicholas Kamm
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