В Facebook появится музыка

В ходе конференции для разработчиков F8, проходящей в Сан-Франциско, компания Facebook заявила о намерении интегрировать в соцсеть музыкальные стриминговые сервисы Spotify и Apple Music,

По словам главы подразделения Facebook Messenger Дэвида Маркуса, в скором времени пользователи смогут делиться друг с другом музыкальными композициями через личные сообщения.

О сроках запуска нового сервиса не сообщается. Известно лишь, что в первую очередь аудитория "Фейсбука" получит доступ к каталогу Spotify. При этом в приложении будет возможность выбора композиций под конкретное настроение пользователя. Интеграция с Apple Music произойдёт "позже".





Как отмечает редакция The Verge, пользователи и раньше имели возможность делиться музыкой через социальную сеть Цукерберга, однако для прослушивания треков было необходимо совершить переход на сторонние сайты.





Теперь же аудитория сможет воспроизводить музыку прямо в "Фейсбуке". Впрочем, для этого пользователям, скорее всего, придётся сначала купить подписку, отметили в издании.