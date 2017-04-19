В Facebook появится музыка
19 апреля 2017, 12:49
В скором времени пользователи смогут делиться друг с другом музыкальными композициями через личные сообщения.
В ходе конференции для разработчиков F8, проходящей в Сан-Франциско, компания Facebook заявила о намерении интегрировать в соцсеть музыкальные стриминговые сервисы Spotify и Apple Music, пишет Life.ru.
По словам главы подразделения Facebook Messenger Дэвида Маркуса, в скором времени пользователи смогут делиться друг с другом музыкальными композициями через личные сообщения.
О сроках запуска нового сервиса не сообщается. Известно лишь, что в первую очередь аудитория "Фейсбука" получит доступ к каталогу Spotify. При этом в приложении будет возможность выбора композиций под конкретное настроение пользователя. Интеграция с Apple Music произойдёт "позже".
Как отмечает редакция The Verge, пользователи и раньше имели возможность делиться музыкой через социальную сеть Цукерберга, однако для прослушивания треков было необходимо совершить переход на сторонние сайты.
Теперь же аудитория сможет воспроизводить музыку прямо в "Фейсбуке". Впрочем, для этого пользователям, скорее всего, придётся сначала купить подписку, отметили в издании.
Владимир Лещёв
Фото с сайта SecurityLab
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4854688-e3d9eede32996342b445394e86920792
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...