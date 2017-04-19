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В Facebook появится музыка

19 апреля 2017, 12:49

В скором времени пользователи смогут делиться друг с другом музыкальными композициями через личные сообщения.

В ходе конференции для разработчиков F8, проходящей в Сан-Франциско, компания Facebook заявила о намерении интегрировать в соцсеть музыкальные стриминговые сервисы Spotify и Apple Music, пишет Life.ru.

По словам главы подразделения Facebook Messenger Дэвида Маркуса, в скором времени пользователи смогут делиться друг с другом музыкальными композициями через личные сообщения.

О сроках запуска нового сервиса не сообщается. Известно лишь, что в первую очередь аудитория "Фейсбука" получит доступ к каталогу Spotify. При этом в приложении будет возможность выбора композиций под конкретное настроение пользователя. Интеграция с Apple Music произойдёт "позже".

Как отмечает редакция The Verge, пользователи и раньше имели возможность делиться музыкой через социальную сеть Цукерберга, однако для прослушивания треков было необходимо совершить переход на сторонние сайты.

Теперь же аудитория сможет воспроизводить музыку прямо в "Фейсбуке". Впрочем, для этого пользователям, скорее всего, придётся сначала купить подписку, отметили в издании.

Владимир Лещёв
Фото с сайта SecurityLab

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