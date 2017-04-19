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Аким Павлодарской области находится с рабочей поездкой в Республике Беларусь

19 апреля 2017, 12:49

Булат Бакауов и Семен Шапиро обсудили вопросы развития сельского хозяйства.

Булат Бакауов во время своей рабочей поездки в Республике Беларусь встретился с председателем Минского облисполкома Семеном Шапиро, а также побывал на нескольких крупных столичных предприятиях, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Во время встречи с главой Минского облисполкома аким Павлодарской области отметил укрепление отношений нашего региона с Беларусью.



- Цель нашей поездки – обмен опытом и привлечение инвестиций, - подчеркнул Булат Бакауов, - Сегодня взаимные поставки нашего региона с республикой составляет продукция металлургии, машиностроения, сельского хозяйства, пищевой промышленности. Мы покупаем здесь 20 трамваев, дополнительно будет заключен договор на приобретение еще пяти вагонов. Также наш регион работает с Беларусью по автобусам и лифтам, есть предприниматели, готовые рассмотреть сотрудничество в сфере сельхозмашиностроения, в частности, по выпуску комбайнов.



Аким Павлодарской области презентовал инвестиционный потенциал нашего региона и узнал о плюсах для развития бизнеса в Минской области. Также Булат Бакауов и Семен Шапиро обсудили вопросы развития сельского хозяйства и условия работы в специальных экономических зонах Павлодара и Минска.



После официальной встречи глава региона посетил несколько крупных предприятий Минска. На ОАО «Белкоммунмаш» он ознакомился с производством электротранспорта и прокатился на электробусе, на ОАО «Амкодор» акиму продемонстрировали производство специальной техники. Кроме того, Булат Бакауов посетил специальную экономическую зону «Минск», резидентами которой являются более 100 различных предприятий.



Автор: Адиль Аскеров
Фото Валерия Бугаева

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