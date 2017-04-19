17-летняя жительница Шахтинска была изнасилована знакомым из Интернета

21-летний молодой человек задержан по подозрению в изнасиловании, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.





"18 апреля текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию особо тяжкого преступления сотрудниками криминальной полиции ДВД области установлен и задержан 21-летний парень, который дал признательные показания, что 17 апреля после знакомства в социальных сетях при встрече применил насильственные действия сексуального характера в отношении 17-летней жительницы Шахтинска. При очной ставке потерпевшая опознала подозреваемого. Изъяты вещественные доказательства. Задержанный водворен в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование по статье 120 часть 3 УК РК", - сказано в распространенном сообщении.



