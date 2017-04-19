Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Турции в среду рассмотрят заявление оппозиции по итогам референдума

19 апреля 2017, 12:52

Об этом заявил глава ВИС Сади Гювен.

Высший избирательный совет Турции (ВИС) рассмотрит в среду апелляции на итоги конституционного референдума, среди которых есть требование основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции о полной отмене итогов референдума, передает РИА Новости.

"Сегодня мы рассмотрим апелляции по итогам референдума", — цитирует Гювена телеканал NTV.

Конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской системы правления на президентскую закончился в воскресенье победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов.

Окончательные итоги будут подведены 27-28 апреля после рассмотрения апелляций. Оппозиция потребовала отмены итогов референдума, в частности, сославшись на незаконность решения избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей. Ранее наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ обнародовала отчет, в котором указала, что референдум не соответствовал стандартам Совета Европы. МИД Турции раскритиковал отчет миссии наблюдателей БДИПЧ о конституционном референдуме, назвав его односторонним, предвзятым и неприемлемым.

Алёна Палажченко
Фото © REUTERS/ Alkis Konstantinidis

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...