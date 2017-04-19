В Турции в среду рассмотрят заявление оппозиции по итогам референдума
19 апреля 2017, 12:52
Об этом заявил глава ВИС Сади Гювен.
Высший избирательный совет Турции (ВИС) рассмотрит в среду апелляции на итоги конституционного референдума, среди которых есть требование основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции о полной отмене итогов референдума, передает РИА Новости.
"Сегодня мы рассмотрим апелляции по итогам референдума", — цитирует Гювена телеканал NTV.
Конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской системы правления на президентскую закончился в воскресенье победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов.
Окончательные итоги будут подведены 27-28 апреля после рассмотрения апелляций. Оппозиция потребовала отмены итогов референдума, в частности, сославшись на незаконность решения избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей. Ранее наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ обнародовала отчет, в котором указала, что референдум не соответствовал стандартам Совета Европы. МИД Турции раскритиковал отчет миссии наблюдателей БДИПЧ о конституционном референдуме, назвав его односторонним, предвзятым и неприемлемым.
Алёна Палажченко
Фото © REUTERS/ Alkis Konstantinidis
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