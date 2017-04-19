Синоптики дали прогноз по половодью и паводку в Казахстане

В РГП "Казгидромет" рассказали о прохождении весеннего половодья и паводках в Казахстане , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу предприятия.





На сегодняшний день пик половодья в Карагандинской области и городе Астана пройден, в связи с чем, в ближайшие 2-3 дня ожидается постепенное снижение уровня воды рек. После чего, ожидается подъем уровня рек в Северо-Казахстанской области.





Также, к данному моменту, на реках Жабай и Калкутан в Акмолинской области, Шерубайнура, Жамансарысу в Карагандинской области наблюдается спад уровней, однако уровень превышает критические отметки.





По Астанинскому водохранилищу, вчера рабочая группа, в составе специалистов РГП «Казгидромет», КЧС и КВР делали облет для сбора данных и определения ожидаемого притока.





Прогнозы РГП «Казгидромет», составленные на 1 марта 2017 года, по притокам к 11 водохранилищам, в настоящее время по 3 водохранилищам не оправдались (Астанинское вдхр. р.Есиль, Самаркандское вдхр. р.Нура, Топарское вдхр. р.Шерубайнура). По остальным водохранилищам прогнозы пока подтверждаются.





В ближайшие сутки на реках Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей и на реке Урал ожидается дальнейшее развитие весеннего половодья, подъемы уровней воды, разливы, подтопления. На отдельных реках Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областей ожидается увеличение водности.



