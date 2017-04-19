Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Синоптики дали прогноз по половодью и паводку в Казахстане

19 апреля 2017, 12:57

Пик половодья в Карагандинской области и городе Астана пройден.

В РГП "Казгидромет" рассказали о прохождении весеннего половодья и паводках в Казахстане, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу предприятия.

На сегодняшний день пик половодья в Карагандинской области и городе Астана пройден, в связи с чем, в ближайшие 2-3 дня ожидается постепенное снижение уровня воды рек. После чего, ожидается подъем уровня рек в Северо-Казахстанской области.

Также, к данному моменту, на реках Жабай и Калкутан в Акмолинской области, Шерубайнура, Жамансарысу в Карагандинской области наблюдается спад уровней, однако уровень превышает критические отметки.

По Астанинскому водохранилищу, вчера рабочая группа, в составе специалистов РГП «Казгидромет», КЧС и КВР делали облет для сбора данных и определения ожидаемого притока.

Прогнозы РГП «Казгидромет», составленные на 1 марта 2017 года, по притокам к 11 водохранилищам, в настоящее время по 3 водохранилищам не оправдались (Астанинское вдхр. р.Есиль, Самаркандское вдхр. р.Нура, Топарское вдхр. р.Шерубайнура). По остальным водохранилищам прогнозы пока подтверждаются.

В ближайшие сутки на реках Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей и на реке Урал ожидается дальнейшее развитие весеннего половодья, подъемы уровней воды, разливы, подтопления. На отдельных реках Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областей ожидается увеличение водности.

Фото: sputniknews.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...