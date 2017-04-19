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Утверждены методики расчета тарифов на услуги аэронавигации и аэропортов, отнесенные к сфере естественных монополий

Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 1 февраля 2017 года № 62 «Об утверждении методик расчета тарифов на услуги аэронавигации и аэропортов, отнесенные к сфере естественных монополий»

В соответствии с подпунктом 41-67) пункта 1 статьи 14 и пунктом 2 статьи 16-7 Закона Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» утверждены:

1) Методика расчета тарифов на услуги аэронавигации, отнесенные к сфере естественных монополий, с учетом качества услуг согласно приложению 1 к приказу;

2) Методика расчета тарифов на услуги аэронавигации, отнесенные к сфере естественных монополий, с учетом ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов согласно приложению 2 к приказу;

3) Методика расчета тарифов на услуги аэропортов, отнесенные к сфере естественных монополий, с учетом качества услуг согласно приложению 3 к приказу;

4) Методика расчета тарифов на услуги аэропортов, отнесенные к сфере естественных монополий, оказываемые по договору государственно-частного партнерства, в том числе по договору концессии, согласно приложению 4 к приказу.

В частности, Методика расчета тарифов на услуги аэронавигации, отнесенные к сфере естественных монополий, с учетом качества услуг предназначена для определения механизма расчета тарифов на услуги аэронавигации, отнесенные к сфере естественных монополий, с учетом качества услуг.

Методика применяется только в случае установления уполномоченным органом в сфере гражданской авиации факта снижения качества аэронавигационного обслуживания - несоответствия свойств аэронавигационного обслуживания, установленным требованиям и (или) возникновения инцидента по вине аэронавигационной организации.

Расчет тарифов с учетом качества услуг, оказываемых субъектами естественных монополий в сфере услуг аэронавигации, базируется на следующих основных принципах:

1) оценка степени несоответствия свойств аэронавигационного обслуживания относительно, установленных ИКАО требований (стандартов), а также относящихся к компетенции уполномоченного органа в сфере гражданской авиации требований (стандартов);

2) зависимость уровня тарифа на услуги аэронавигации с учетом качества услуг, оказываемых субъектами естественных монополий в сфере услуг аэронавигации, от степени несоответствия свойств аэронавигационного обслуживания относительно установленных требований (стандартов);

3) применение тарифа на услуги аэронавигации с учетом качества услуг, оказываемых субъектами естественных монополий в сфере услуг аэронавигации, к потребителю, которому оказана услуга, несоответствующая свойствам аэронавигационного обслуживания относительно установленных требований (стандартов).

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

19 апреля 2017, 12:52
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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