Т. Дуйсенова разъяснила, почему каждому казахстанцу надо определить свой статус

В Астане министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова провела селекторное совещание по вопросам реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, в ходе которого дала четкие разъяснения по определению статуса гражданина для вовлечения безработных и непродуктивно самозанятых казахстанцев в активные меры содействия занятости и обеспечения полного охвата населения обязательным социальным медицинским страхованием, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие заместители акимов областей, гг. Астана и Алматы, руководители управлений координации занятости и социальных программ, представители центров занятости и обслуживания населения, налоговых органов, АО «Казпочта» и др.

«Как вы все знаете, с 1 марта мы приступили к реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Ее основные задачи: организация массового обучения граждан востребованным профессиям для расширения их возможностей самостоятельного трудоустройства, предоставление кредитов для открытия собственного дела или расширения бизнеса, а также содействие в трудоустройстве и поддержка трудовой мобильности, - проинформировала Тамара Дуйсенова. - С начала реализации программы ее участниками стали более 80 тыс. человек, из них 31 тыс. трудоустроены на постоянные рабочие места, более 20 тыс. молодых специалистов направлены молодежную практику и социальные рабочие места. Началась подготовка кадров на краткосрочных курсах, в ближайшее время в 5 областях в пилотном режиме будут запущены мобильные учебные центры. Выдано 260 микрокредитов. Это показатели полутора месяцев».

Министр добавила, что в этом году будет создано более 634 тыс. рабочих мест в рамках реализации основных государственных и отраслевых программ, создания новых рабочих юридическими лицами и высвобождения рабочих мест в связи с естественным движением трудовых ресурсов (выход на пенсию, отпуск по беременности и родам и т.п.). Эти вакансии станут резервом для безработного и непродуктивно самозанятого населения.

«Для получения помощи в трудоустройстве от государства граждане сначала должны определить свой статус, относятся ли они к безработным или непродуктивно самозанятым. Нашим министерством проведена полная сверка по ИИН всего населения страны, зарегистрированного в государственной базе данных физических лиц, с информационными системами всех государственных органов. Сейчас во всех регионах активно проводится работа по уточнению статуса граждан путем подворового обхода. Эту работу надо завершить в кратчайшие сроки! Определение статуса каждого гражданина позволит нам принять адресные меры по вовлечению безработных и непродуктивно самозанятых в активные меры содействия занятости, а также четко определить количество людей, за которых взносы в Фонд обязательного социального медицинского страхования будет перечислять государство», - подчеркнула Т.Дуйсенова.

По словам главы МТСЗН РК, безработные граждане могут встать на учет самостоятельно в центре занятости населения, ЦОНе, у акима сельского округа по месту жительства, в отделении АО «Казпочта» или через портал «электронного правительства». Всем гражданам, занятым в неформальном секторе экономики (частный извоз, строительный бизнес, услуги, торговля и т.д.) необходимо встать на учет в налоговых органах по месту жительства.

«Через портал «электронного правительства» за последние две недели свой статус уточнили уже более 400 тыс. человек. Для упрощения процедуры уточнения статуса и вовлечения безработных и непродуктивно самозанятых граждан в активные меры содействия занятости совместно с Министерством информации и коммуникаций РК в 237 ЦОНах республики организовано 272 рабочих места для специалистов центров занятости. Таким образом, граждане могут встать на учет в качестве безработного, получить всю необходимую информацию и стать участниками программы не только в 199 центрах занятости, но и в ЦОНах.

С 1 мая планируется оказание таких услуг через отделения АО «Казпочта» в населенных пунктах, где нет аппаратов акимов сельских округов. Сотрудники «Казпочты» будут приходить на место проживания гражданина и проводить с ним собеседование на предмет установления его статуса, после чего передавать копии всех подтверждающих документов в акимат сельского округа или центр занятости», - сообщила Тамара Дуйсенова.

В ходе селекторного совещания заместители акимов регионов, гг. Астана и Алматы проинформировали министра о ходе реализации специальных проектов по подготовке на краткосрочных курсах воспитателей и профессиональных нянь для детей дошкольного возраста; консультантов социальной работы для выявления лиц, нуждающихся в специальных социальных услугах; по обучению компьютерной грамотности, востребованным профессиям, основам предпринимательства.

Также были рассмотрены вопросы стимулирования добровольного переселения казахстанцев из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы и внедрения информационной системы «е-Халық», которая позволяет вести учет граждан, относящихся к социально-уязвимым категориям, а также безработных и самозанятых, проживающих в сельской местности, и определять меры поддержки для целевых групп населения.

Напомним, с 1 июля 2017 года ежемесячно взносы и отчисления в систему обязательного социального медицинского страхования будут осуществлять работодатели (за своих работников) и самостоятельно занятые лица (за себя). С 1 января 2018 года государство будет делать взносы за детей в возрасте до 18 лет, студентов очной формы обучения, зарегистрированных безработных и граждан, относящихся к категории «социально-незащищенные слои населения».