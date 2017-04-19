Какая погода будет в третьей декаде апреля, рассказали казахстанские синоптики
19 апреля 2017, 13:02
Жителей шести областей Казахстана ожидают осадки и понижение температуры воздуха.
Согласно прогнозу синоптиков на третью декаду апреля, в северной половине страны с 21 по 24 апреля с прохождением активного циклона и связанного с ним атмосферных фронтов ожидается вновь ухудшение погодных условий, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Жителей Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей ожидают осадки с усилением ветра до 15-20 м/с и существенное понижение температуры воздуха, ночью до 3 мороза…2 тепла, днем до 5…13 тепла. Затем, с юго-западными ветрами начнут поступать теплые воздушные массы и температура воздуха прогреется днем до 18…23 тепла.
Потепление будет кратковременным, в конце месяца, с очередным затоком холодных воздушных масс, ожидаются осадки с последующим понижением температурного фона, по интенсивности слабее предыдущего.
Фото: telegraf.com.ua
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4854698-d10cabdf8258233fb4cfcc961f6ad47c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...