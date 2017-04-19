Кабмин Японии считает возможным цитировать "Майн кампф" в учебниках

Правительство Японии считает оправданным цитирование отрывков из книги Адольфа Гитлера "Майн кампф" в школьных учебниках, заявил на пресс-конференции в Токио заместитель генерального секретаря правительства страны Коити Хагиуда,

"Есть примеры использования учебных материалов с частичным цитированием "Майн кампф" для размышлений об историческом фоне эпохи, когда она была написана. Используется она не в положительном, а в отрицательном смысле", — сказал Хагиуда, отвечая на запрос об использовании книги в школьных учебниках.

Хагиуда добавил в то же время, что "оправдание расовой дискриминации противоречит смыслу закона об основах образования и является нецелесообразным".





Ответ Хагиуды прозвучал в качестве комментария к ответу правительства на запрос о правомочности использования книги Адольфа Гитлера в школьных учебниках. Правительство ответило, что использовать фрагменты "Майн кампф" возможно и соответствует закону об образовании до тех пор, пока идет на пользу.