Пропавшего 6 дней назад жителя Темиртау нашли убитым

18 апреля текущего года 40-летний житель Темиртау обратился в полицию с заявлением о том, что 13 апреля из дома ушел и не вернулся его 45-летний брат, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.





Для установления местонахождения мужчины была создана оперативно-поисковая группа. В ходе проведения розыскных мероприятий во дворе недостроенного дома в Темиртау был обнаружен труп без вести пропавшего, с признаками насильственной смерти.





"В тот же день оперативники установили подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Темиртау. Задержанный признался, что 14 апреля в ходе возникшего конфликта нанес телесные повреждения потерпевшему, после чего с целью скрытия преступления спрятал труп по месту обнаружения. С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье 99 часть 1 «Убийство» УК РК", - сообщили в полиции.