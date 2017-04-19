Пропавшего 6 дней назад жителя Темиртау нашли убитым
19 апреля 2017, 13:03
Убийство произошло в конфликта.
18 апреля текущего года 40-летний житель Темиртау обратился в полицию с заявлением о том, что 13 апреля из дома ушел и не вернулся его 45-летний брат, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.
Для установления местонахождения мужчины была создана оперативно-поисковая группа. В ходе проведения розыскных мероприятий во дворе недостроенного дома в Темиртау был обнаружен труп без вести пропавшего, с признаками насильственной смерти.
"В тот же день оперативники установили подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Темиртау. Задержанный признался, что 14 апреля в ходе возникшего конфликта нанес телесные повреждения потерпевшему, после чего с целью скрытия преступления спрятал труп по месту обнаружения. С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье 99 часть 1 «Убийство» УК РК", - сообщили в полиции.
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