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Новости за сегодня

Парламент Румынии ратифицировал Соглашение о расширенном партнерстве между Казахстаном и ЕС

 

В Бухаресте прошла встреча посла Казахстана в Румынии Даулета Батрашева с председателем Комитета по международным делам Сената Парламента Румынии Кристианом Думитреску, во время которой собеседники обсудили широкий спектр вопросов двусторонних казахстанско-румынских отношений, сообщает пресс-служба МИД РК, передает Zakon.kz.

В частности, обсудили интенсификацию межпарламентской дипломатии в свете празднования 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами в текущем году (15 июля).

В переговорах приняли участие заместитель председателя Палаты депутатов Парламента Флорин Иордаке и Генеральный директор Сената Румынии по сотрудничеству с зарубежными парламентами Кристиан Бузя.

Казахстанский дипломат ознакомил румынских парламентариев с основными аспектами Послания Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», а также с ходом реализации Плана нации «100 конкретных шагов» по имплементации пяти институциональных реформ Главы государства.

В свою очередь румынская сторона проинформировала, что 10 апреля этого года Парламент Румынии ратифицировал Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским союзом, подписанное в Астане 21 декабря 2015 года.

По мнению К. Думитреску, новое базовое соглашение между Казахстаном и Европейским союзом открывает новые перспективы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества Казахстана и Румынии и будет способствовать дальнейшему развитию политического диалога.

 

19 апреля 2017, 13:01
Источник, интернет-ресурс: Министерства иностранных дел РК

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