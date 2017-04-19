Депутат мажилиса Парламента Владислав Косарев раскритиковал Правительство за подготовку к паводкам, сообщает Zakon.kz





"Нам хорошо известно, что Правительством и местными исполнительными органами принимаются меры по недопущению чрезвычайной ситуации, проводится широкая информационная работа. Вместе с тем обращает на себя внимание, что на протяжении нескольких последних лет ситуация с подтоплением населённых пунктов, с переливами дорог и, к сожалению, с потерями людей систематически повторяются. Так получилось и в этот раз. Всю зиму мы наблюдали как Правительство проводило всевозможные планёрки, летучки и селекторные совещания, где руководители регионов бодро рапортовали о полной готовности к паводкам, о количестве вывезенного снега, об укреплении дамб водохранилищ и т.д. Но пришла весна и все поплыли…", - сказал Косарев.





По его словам, правительству при ежегодном рассмотрении республиканского бюджета в Парламенте выделяется требуемое финансирование. Каждый год с завидным постоянством ситуация повторяется и люди оказываются в сложной ситуации в связи с подтоплением домов, дорог и потерей имущества.





"При этом систематически оказывается, что никто в ответственных госорганах не смог спрогнозировать уровень поднятия воды в реках, объёмов таяния снега и направлений крупных водных потоков. И в этом году опять складывается сложная паводковая ситуация в г.Атбасаре Акмолинской области, где из-за перелива реки Жабай были подтоплены 400 жилых домов и дворовых территорий. Вновь произошло подтопление здания средней школы №1 города, в которой совсем недавно проводился ремонт опять же по причине затопления. Приостановлен учебный процесс. Всего в Атбасаре эвакуированы более 1 300 человек. В Сандыктауском районе в результате повышения уровня воды в реках Жабай, Саркырама, Кутунгуска и озера Кумдыколь подтоплению подвергались 6 населённых пунктов. И вот уже вчера по словам Министра внутренних дел Касымова К.Н. требуется принятие срочных мер по обеспечению безопасного пропуска больших объёмов воды из Астанинского водохранилища .", - подытожил депутат.





"Почему все так складывается? Не пора ли подойти к этому вопросу основательно и комплексно. Проанализировать все возможные риски и принять одно, но верное решение, которое помогло бы решить проблемы, возникающие ежегодно. Пусть это будет отдельная государственная программа по предотвращению стихийных бедствий, связанных с весенними паводками, с мероприятиями по инженерной защите населенных пунктов, дорог, строительству берегоукрепительных сооружений, устойчивых дамб и гидросооружений. Давайте выделим на её реализацию необходимый объём финансовых средств, и решим эту проблему основательно, по хозяйски на плановой основе. Ведь на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и их последствий мы тратим неизмеримо больше чем на их предупреждение. О чём говорим каждый год, но вопрос не решаем", -возмутился он.