Результаты расследования резонансных дел под руководством специальных прокуроров

В первом квартале 2017 года спецпрокурорами продолжена работа по эффективной реализации конституционной функции органов прокуратуры -осуществление уголовного преследования от имени государства.

Каждое дело спецпрокурора - отдельный проект. Все начинается с составления плана расследования и выработки версий, а заканчивается - процессуальным решением.

Спецпрокуроры за относительно небольшое время доказали свою объективность и беспристрастность:

- им поручают расследование особо важных дел;

-коллеги из правоохранительных органов передают свои дела, чтоб снять межведомственное противостояние;

-потерпевшие и их родственники просят передать дело спецпрокурорам для установления истины;

-международные эксперты Комитета ООН против пыток, «Amnesty International» в докладах отмечают, что только спецпрокуроры могут объективно расследовать пытки.

Это - показатели доверия спецпрокурорам и самое главное достижение. За три месяца 2017 года спецпрокурорами Республики направлено в суд24 уголовных дела. Судами рассмотрены 23 дела с вынесением обвинительных приговоров. Все дела сложные, многоэпизодные.

22 февраля т.г. осуждены к различным срокам наказания 35 лиц по делу организованной преступной группы под руководством Ильина и других лиц, которые в период с 2012 по 2015 год создали и обеспечивали функционирование целой сети лжепредприятий.

В числе осужденных должностные лица органов финансовой полиции, налогового комитета и других государственных органов, которые покровительствовали преступникамза денежное вознаграждение.

Принятыми мерами только на досудебной стадии возмещен в бюджет государства ущерб на сумму более 8 млрд. тенге.

Вынесен обвинительный приговор по делу оконченному спецпрокурором г.Алматы в отношении организованной преступной группы, в составе 20 лиц, совершившей хищения денежных средств со счетов предпринимателей, по электронной системе «Интернет-банкинг».

Преступниками рассылались предпринимателям от имени Генеральной Прокуратуры, Министерства Финансов и различных служб поддержки 1С бухгалтерии подложные электронные письма. Прочитав данное письмои нажав ссылку, пользователь загружал в свой компьютер вредоносные программы. Это позволяло «хакерам» получитьполный контроль и управление зараженным компьютером. В результате оперативных мер предотвращено хищение денежных средств на сумму более 400 млн. тенге.

Оглашен приговор в отношении 9 бывших сотрудников Министерства обороны, которые в составе организованной преступной группы, совершили хищения бюджетных средств, при осуществлении государственных закупок, на общую сумму свыше 2,9 млрд.тенге.

Завершено расследование по делу об экономической контрабанде товаро-материальных ценностей стоимостью 2,6 миллиарда тенге через таможенный пост «Бахты» в Восточно-Казахстанской области. Изобличены все 7 участников организованной преступной группы, в том числе 2 должностных лица Комитета таможенного контроля Министерства Финансов.

Отправлены за решетку так называемые «Черные риелторы» - организованная группа под руководством Алибаева, действовавшая на территории г.Костаная в период с 2007 по 2015 годы (1 руководитель и 7 участников). Преступниками были совершены более 30 преступлений, в том числе 3 убийства, связанные с незаконным завладением недвижимым имуществом социально незащищенных категорий лиц (инвалидов, выпускников детских домов, пожилых людей и лиц, злоупотребляющих спиртными напитками).

По результатам судебного рассмотрения, которое проходило с участием присяжных заседателей, двоим лицам назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, остальные соучастники осуждены к длительным срокам.

Учитывая положительные результаты работы спецпрокуроров, необходимо принимать меры по дальнейшему совершенствованию их деятельности.

В Германии,Южной Корее, Саудовской Аравии и других развитых странах прокуратура - это, прежде всего, орган уголовного преследования. Расследование уголовных дел их основная задача.

Мы тоже должны развивать и укреплять институт спецпрокуроров. Сейчас спецпрокуроры есть только в областных центрах. Подразделения малочисленны: в среднем 3-4 человека. При таком штате обеспечить быстрое и полное расследование всех преступлений, связанных с пытками и другими нарушениями конституционных прав граждан в регионе, затруднительно.

В перспективе полагаем нужно ввести единицы спецпрокуроров в крупных районах и городах, отдаленных от областных центров.

Это:

будет работать на идею воспитания собственных следственных кадров, их преемственность;

позволит расследовать пытки и должностные преступления по «горячим» следам.

По мере возможности подразделения спецпрокуроров должны стать в будущем полноценной следственной службой.

Агибаев Нурлан Жамбылович,

помощник Генерального Прокурора

Республики Казахстан советник юстиции