При помощи адвоката

В современном обществе диалог и компромисс становятся естественными способами разрешения конфликтных ситуаций. А когда они разрешаются с помощью адвокатов, стороны конфликта могут достичь такого соглашения, условия которого в дальнейшем не будут создавать новых споров и конфликтов.

Именно в этих целях законодателем предусмотрена партисипативная процедура - соглашение, заключенное без участия судьи путем проведения переговоров по урегулированию спора между сторонами при содействии адвокатов обеих сторон. Проводится она по правилам заключения мирового соглашения, то есть стороны при содействии адвокатов заключают соглашение, которое суд впоследствии утверждает. Сферой применения партисипативной процедуры являются гражданско-правовые споры, возникающие из гражданских, трудовых, семейных и иных правоотношений, за исключением публично-правовых споров, если иное не установлено законом.

На любой стадии судебного разбирательства возможно заключение такого соглашения после обращения одной из сторон спора с ходатайством о его урегулировании с применением партисипативной процедуры. При окончании дела путем урегулирования конфликта с применением примирительных процедур уплаченная государственная пошлина в судах первой и апелляционной инстанций подлежит возврату в полном объеме, в кассационной инстанции - в размере 50 процентов от уплаченной суммы при обращении в суд кассационной инстанции.

В новом ГПК РК уделяется большое внимание возможности примирения сторон. Однако встречаются случаи, когда сами адвокаты не проявляют интереса к проведению примирительных процедур, затягивая и усложняя конфликтную ситуацию. При этом во многих развитых странах мира адвокаты, прежде чем обратиться в суд, совместно со своим клиентом встречаются с противоположной стороной, пытаясь прийти к какому-либо соглашению. И только в случае невозможности достижения соглашения в досудебном порядке, они предъявляют иск в суд.

Возможность проведения примирительных процедур адвокатами в Казахстане является большим достижением, в связи с чем адвокаты должны разъяснять своим клиентам возможность применения такой процедуры, а также преимущества ее проведения.

Преимущество данного альтернативного вида урегулирования спора перед другими в том, что адвокаты оказывают квалифицированную юридическую помощь сторонам как в поисках приемлемого варианта, так и в плане соблюдения законности непосредственно при составлении самого текста соглашения об урегулировании.

Н. Бурбаева, судья Житикаринского районного суда Костанайской области