Визит и.о. ректора Академии правоохранительных органов Н.Ахметзакирова в Посольство Кыргызстана

Сегодня и.о. ректора Академии правоохранительных органов Наиль Ахметзакиров посетил с визитом Посольство Кыргызстана, где встретился с Временным поверенным в делах Посольства Кыргызской Республики в Республике Казахстан Кайнарбеком Токтомушевым.

Н.Ахметзакиров поблагодарил за теплый прием, рассказал об основных направлениях деятельности Академии.

В ходе встречи состоялся конструктивный разговор и обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня. В частности, стороны отметили актуальность углубления двустороннего сотрудничества в контексте глобализации угроз национальной и региональной безопасности.

Главной темой встречи стало обсуждение перспектив сотрудничества в рамках развития Регионального хаба для обучения сотрудников правоохранительных органов стран Центральной Азии.

Руководитель Академии проинформировал собеседника о целях и задачах создания учебного центра, о поддержке проекта со стороны международных партнеров. Отметил значимость заключенного недавно Меморандума о взаимопонимании с Управлением ООН по наркотикам и преступности. В рамках соглашения для проведения тренингов будут приглашаться известные зарубежные эксперты, которые поделятся передовыми технологиями предупреждения и предотвращения преступных проявлений.

В этой связи акцентировал внимание на профессиональных возможностях, которые открывает для слушателей обучение в хабе, важности реализации проекта для укрепления региональной безопасности и наращивания взаимовыгодного сотрудничества всех заинтересованных сторон.

«Ожидаем от проекта хороших результатов и высокой отдачи. Успешное претворение в жизнь наших замыслов позволит усилить кадровый и научный потенциал, принесет практические результаты в сфере противодействия глобальным угрозам», - подчеркнул и.о. ректора.

Н.Ахметзакиров обратился к дипломату с пожеланием поддержать инициативу Академии и оказать содействие в налаживании контактов с уполномоченными ведомствами соседнего государства для широкого информирования о миссии и деятельности хаба, интегрирования проекта в образовательные мероприятия потенциальных партнеров.

Представитель Кыргызстана высоко оценил инициативу Академии по созданию Хаба и со своей стороны заверил, что приложит все усилия для оказания содействия в развитии и продвижении проекта.