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В Алматы автобус протаранил автомобиль, свернувший "без предупреждения" на спецполосу

19 апреля 2017, 13:25

В ДТП обошлось без серьезных травм.

На пр.Райымбека в Алматы утром 19 апреля произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал водитель автобуса, он ехал по пр.Райымбека в восточном направлении по выделенке. Слева от него двигался Subaru Tribeca. И, как рассказал водитель автобуса, кроссовер без включения поворотников, не пропустив, стал поворачивать направо на ул.Чайковского. Произошло столкновение.

От удара Subaru через тротуар отбросило на обочину. Водитель автомобиля после осмотра медиками от госпитализации отказалась.

Стоит отметить, что тормозной путь автобуса составил около 40 метров. Пассажиров внутри было мало, никто не пострадал.



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