Бывший министр по ЧС о паводках в Казахстане: Виновата природа

"Природа", — ответил Божко на вопрос о том, кто виноват в сложившейся паводковой ситуации.

"Извините, когда на 50% запас влаги больше, чем в самом катастрофическом по последнему периоду 2004 году, тут… против природы не попрешь. (…) Здесь не человеческий фактор, природный. Плюс надо готовить очень серьезные меры по инженерному обеспечению. Но ситуация крайне сложная. Потому что такого запаса снега — я девять лет работал министром — я не помню", — сказал Божко.





Фото: Kazpravda.kz



