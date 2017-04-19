Бывший министр по ЧС о паводках в Казахстане: Виновата природа
19 апреля 2017, 13:28
"Здесь не человеческий фактор, природный. Потому что такого запаса снега — я девять лет работал министром — я не помню", — сказал Божко.
Бывший министр по чрезвычайным ситуациям РК, ныне вице-спикер мажилиса Владимир Божко прокомментировал паводковую ситуацию в Казахстане
"Природа", — ответил Божко на вопрос о том, кто виноват в сложившейся паводковой ситуации.
"Извините, когда на 50% запас влаги больше, чем в самом катастрофическом по последнему периоду 2004 году, тут… против природы не попрешь. (…) Здесь не человеческий фактор, природный. Плюс надо готовить очень серьезные меры по инженерному обеспечению. Но ситуация крайне сложная. Потому что такого запаса снега — я девять лет работал министром — я не помню", — сказал Божко.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Kazpravda.kz
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