Неподражаемая скрипачка из Лондона выступит в Астане

Этот год начался для нее насыщенно – большое турне по городам Индии, затем престижнейшие залы Великобритании, каждый день виртуозной скрипачки - Галии Бисенгалиевой - расписан по минутам. Но где бы она ни находилась, сердце ее всегда с родными казахстанцами. 4 мая наша соотечественница, ныне живущая в Лондоне, выступит на сцене Камерного зала «Астана Опера» в концерте «Ты, Моцарт, Бог» , передает пресс-служба театра.





В концерте принимает участие Заслуженный деятель Казахстана Айгуль Ниязова и Камерный оркестр «Астана Опера» под руководством Заслуженного деятеля Казахстана маэстро Абзала Мухитдинова.





Программу вечера Галия Бисенгалиева посвящает своему отцу – выдающемуся скрипачу, концертмейстеру симфонического оркестра Казахстана, профессору Сагадату Бисенгалиеву, которому в этом году исполнилось бы 60 лет. Напомним, что он погиб в 1989 году. Одно из блистательных произведений В.А. Моцарта - Скрипичный концерт, включенный в программу концерта, - был его любимым сочинением.





- Мне дороги выступления на Родине, здесь мои корни. Особенно я ощущаю это в Астане, в молодой и динамичной столице, где жизнь бурлит и чувствуется пульс планеты. Это моё четвёртое выступление с замечательным коллективом, каждая встреча оставляет особые воспоминания. Очень люблю работать с маэстро Абзалом Мухитдиновым, он - вдохновляющий, тонкий и умный музыкант. Его профессионализм и мастерство дают уверенность и свободу артисту. Также меня всегда радуют полные залы «Астана Опера», среди публики много моих сверстников. Молодое поколение интересуется классической музыкой и искусством вообще, которое несет в себе гармонию, красоту и вдохновляет нас на что-то светлое и доброе. Время стремительно меняется, наша страна интегрируется в мир, а искусство – важная часть мировой культуры, - подчеркнула Галия Бисенгалиева.



