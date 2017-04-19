Последний шанс выиграть билеты на концерт Григория Лепса!
19 апреля 2017, 13:30
Будут разыграны сразу по 2 пары билетов в прямом эфире.
Сегодня 19 апреля в 14-00 последний раз состоится розыгрыш билетов на концерт Григория Лепса от сетевого издания Zakon.kz!
Успейте поучаствовать!
Будут разыграны сразу по 2 пары билетов в прямом эфире, среди подписчиков официальных аккаунтов в https://vk.com/zakonkz и https://www.facebook.com/zakon.kz подтвердивших свое участие.
Наши предыдущие победители:
Кирилл Анисимов
Азиза Уткурова
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