Утеряно дело, возбужденное в отношении экс-главы администрации Президента КР

В настоящее время по этому вопросу проводится служебное расследование, по результатам которого будет принято решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Утеряно дело, возбужденное в отношении экс-руководителя администрации Президента КР «К.Т». (Тойчубек Касымов), сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР, передает передает Kabar.kg





По ее информации, Прокуратурой Первомайского района города Бишкек возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 316 (халатность) УК КР, по факту утери уголовного дела по обвинению К.Т.





Установлено, что К.Т., являясь руководителем Администрации Президента КР, в марте 2004 года дал незаконное указание руководству мэрии города Бишкек о выделении его родственнице С.М. земельного участка площадью 0,6 гектаров, относящегося к Лечебно-оздоровительному объединению Управления делами Президента КР (специализированная больница), расположенного на пересечении улиц Токтогула и Панфилова города Бишкек. В последующем на незаконно выделенном земельном участке частными лицами было возведено 6-ти этажное здание.





По данному факту 15 марта 2007 года Управлением внутренних дел Первомайского района города Бишкек было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР. В ходе следствия К.Т. было заочно предъявлено обвинение, он был объявлен в розыск. Следствие по уголовному делу было приостановлено за неустановлением местонахождения обвиняемого.





В марте 2017 года в рамках проверки законности выделения земельных участков, ранее принадлежавших учреждениям здравоохранения КР, прокуратурой Первомайского района города Бишкек из УВД района было запрошено данное уголовное дело. Однако уголовное дело в архиве не оказалось. В связи с чем прокуратурой Первомайского района возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела поручено Управлению ГСБЭП по городу Бишкек.





В ходе проверки также выяснилось об утере в УВД Первомайского района розыскного дела в отношении К.Т. В настоящее время по этому вопросу проводится служебное расследование, по результатам которого будет принято решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.



