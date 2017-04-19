В Костанайской области жители возвращаются в свои дома

Напомним, в 4 населенных пунктах Карасуского района в результате проведенных очистных мероприятий вода из домов ушла, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

На территории района в связи активным таянием снега в зоне подтопления остается п. Жамбыл. Талыми водами подтоплено 22 дома с дворовыми территориями. Прорыто 4 водоотводных канала общей протяженностью 200 метров. Работы по откачке, отводу и пропуску паводковых вод с территорий домов продолжаются.

Заблаговременно проведено оповещение и эвакуация населения, попавшего в зону подтопления, отгон скота в безопасные от подтопления места.

На месте работает группировка сил и средств в количестве 36 человек и 11 ед. техники. На помощь костанайским спасателям пришли коллеги из Жамбылской области.



