Табачная индустрия без дыма и сигарет: решения XXI века

В 20-м веке ученые пришли к выводу, что люди курят из-за никотина, а умирают из-за смолы, содержащейся в дыму. Наибольший вред курильщики получают из-за процесса горения во время курения. В связи с этим, ведется разработка альтернативных продуктов, являющихся потенциально менее вредными для совершеннолетних курильщиков.





Об одной из таких разработок корреспондент Zakon.kz поговорил с вице-президентом по связям с общественностью по вопросам продуктов с потенциально пониженным риском Philip Morris International Мойрой Гилкрист.





- Доктор Гилкрист, какая научная деятельность может проводиться в табачной компании?





- Последние 20 лет Филип Моррис Интернэшнл уделяет большое внимание развитию табачных изделий с потенциально пониженным риском для здоровья. Еще в 1970-х годах известный ученый Майкл Рассел пришел к выводу, что люди курят из-за никотина, а умирают из-за смолы, содержащейся в дыму. Принимая во внимание этот факт, и, как и многие ведущие ученые мира, признавая, что наибольший вред курильщики получают из-за процесса горения во время курения, ФМИ долгое время исследовало и продолжает работать над разработкой альтернатив с потенциально пониженным риском для здоровья совершеннолетних курильщиков.





Благодаря научным изысканиям, сегодня у совершеннолетних курильщиков есть альтернативы с потенциально пониженным риском, а именно продукты с нагреваемым табаком или никотинсодержащие продукты. Я говорю только о потенциале, возможности таких продуктов, т.к. для подтверждения данного заключения нам необходимо завершить все исследования. Имеющиеся на сегодня результаты выглядят многообещающими.





ФМИ выделяет ресурсы на разработку и тщательную оценку продуктов с потенциально пониженным риском, являющихся альтернативами курению сигарет. Начиная с 2008 г. мы инвестировали более $3 млрд в фундаментальные исследования, разработку продуктов, научное обоснование и понимание потребностей совершеннолетних курильщиков. Мы создали команду из более чем 430 ученых, экспертов и персонала с впечатляющим разнообразным опытом - от материаловедения и бытовой электроники до клинической медицины и системной токсикологии. Команда, работающая над разработкой таких продуктов включает также глобальную сеть партнеров по исследованиям и технологии. Также порядка $120 млн было вложено в строительство научно-исследовательского центра в Нюшателе (Швейцария), где разработали держатель и зарядное устройство IQOS (Айкос). Недавно мы открыли фабрику в Болонье (Италия) по производству нагреваемых табачных стиков для IQOS, в строительство которой было инвестировано $670 млн. Одним из достижений научно-исследовательского центра Philip Morris International стала разработка уникального продукта с нагреваемым табаком – IQOS.





- Что это за продукт и в чем его уникальность?





- Нашей целью в Philip Morris International является разработка продукции c потенциально пониженным риском для здоровья(ПППР), в качестве альтернативы сигаретам. При этом, во-первых, должно быть научное подтверждение снижения риска заболеваний, связанных с курением, по сравнению с рисками, возникающими при курении обычных сигарет. Во-вторых, ПППР должна быть воспринята совершеннолетним курильщиком, чтобы произошел полный переход от сигарет на ПППР. Мы применяем тщательный, систематический и пошаговый подход к оценке ПППР, основанный на методах оценки, используемых фармацевтической индустрией и соответствующих проекту методических рекомендаций по подаче заявлений на регистрацию табачной продукции модифицированного риска, разработанного Управлением США по контролю за продуктами и лекарствами (US FDA). В результате такого подхода мы создали электронную систему нагревания табака – IQOS , в аэрозоле которой уровень вырабатываемых вредных веществ снижен, в среднем, на 90-95%, по сравнению с дымом обычной сигареты.





В IQOS используется электроуправляемый механизм нагревания для точного нагрева специально изготовленного табачного стика. При этом уровень температуры находится ниже градусов горения, но достаточно для выработки аэрозоля с никотином. Основные элементы IQOS – держатель и небольшое переносное зарядное устройство. В держателе расположено лезвие, на которое насаживается табачный стик. Лезвие является нагревательным элементом, при этом его максимальная температура не превышает 3500C. Нагреваемая температура контролируется электронным устройством и это препятствует горению табака в стике.





Когда специально обработанный табак нагревается в стике, образуется никотиносодержащий табачный пар. И так как отсутствует процесс горения, IQOS не вырабатывает никакого дыма или пепла. А использованный табачный стик остается в первоначальном размере.





Название IQOS, на наш взгляд, символизирует сочетание инновационных технологий и современного стиля. Мы также хотели найти такое название, которое можно было бы без труда произнести на большинстве языков мира.





- Почему вы считаете, что IQOS имеет потенциал к снижению вреда?





- Разработка наших продуктов основана на технологии, которая способствует выработке аэрозоля с никотином, но без процесса горения, а также удовлетворении потребностей совершеннолетних курильщиков. Эксперты едины во мнении, что несмотря на вызываемую зависимость, никотин не является главной причиной заболеваний, связанных с курением. В сигаретном дыме были обнаружены вредные и/или потенциально вредные вещества, большинство из которых связаны с процессом горения. На кончике горящей сигареты температура достигает 900 °C. Столь высокая температура способствует большому количеству химических реакций, они разлагают горящий табак на тысячи химических веществ, которые и выделяются с сигаретным дымом. Многие из этих веществ относятся к вредным и/или потенциально вредным. Если же табак нагревать до примерно 350 °C или меньше, то вырабатывается аэрозоль, который не является результатом горения. При таких низких температурах не происходят многие химические реакции, связанные с горением. В результате табачный аэрозоль содержит значительно меньшее количество вредных и/или потенциально вредных веществ, по сравнению с сигаретным дымом.





В одном из недавних клинических исследований, которое проводилось в Японии на протяжении трех месяцев, приняли участие три группы здоровых совершеннолетних курильщиков: первая продолжала курить обычные сигареты, вторая на время эксперимента курить перестала, а третья заменила сигареты на IQOS. Мы замеряли у них биомаркеры, определяющие наличие вредных и/или потенциально вредных веществ, которые обычно попадают в организм в результате курения.





Результаты исследования показали, что совершеннолетние курильщики, которые перешли на IQOS существенно снизили уровень воздействия вредных и/или потенциально вредных веществ в организме, почти достигая уровень, который возник у совершеннолетних курильщиков, бросивших курить на время исследования. Результаты показывают значительное снижение воздействия вредных и/или потенциально вредных веществ на тех, кто переключился на IQOS и тех, кто бросил курить на время исследования, по сравнению с теми, кто продолжал курить сигареты во время исследования.









Графики, иллюстрирующие результаты клинического исследования Philip Morris International, а именно воздействия четырёх главных биомаркеров.





Красной линией показано содержание вредных веществ (монооксида углерода, бензола, акролеина и бутадиена 1,3) в организме продолжавших курить людей; голубой линией — в организме тех, кто перешел на IQOS; зеленой — в организме тех, кто бросил курить.





В то время как выводы о снижении вреда IQOS будут основываться на совокупности доказательств, собранных в результате нашей оценочной программы, текущие результаты вселяют в нас уверенность и показывают, что это не только продукт со сниженным уровнем воздействия, но и возможно менее вредная альтернатива для курильщиков, полностью переключившихся на новый продукт.





- В каких странах IQOS уже представлен и какие перспективы развития вы видите в этом направлении?





- IQOS открывает новую эпоху развития табачной индустрии – он позволяет совершеннолетним курильщикам наслаждаться вкусом натурального табака без процесса его горения. Это создает для совершеннолетнего курильщика новый опыт, уже знакомый и близкий по ощущениям и ритуалу, но с потенциальным пониженным рискомдля здоровья.





На данный момент у совершеннолетних курильщиков более 20 стран есть возможность приобрести IQOS и нагреваемые табачные стики у себя в стране. В ближайшие годы продукт будет представлен и в ряде других стран.



