Актюбинские водохранилища перешли на обычный режим работы. Об этом информационному центру «Ақтөбе ақпарат» сообщил директор Актюбинского филиала РГП «Казводхоз» Бекзат Наметов , передает , передает Zakon.kz





По его словам в настоящее время два крупных водохранилища: Актюбинское и Каргалинское в связи с прекращением поступления паводковых вод перешли на обычный режим эксплуатации.





- Затворы паводковых сооружений закрыты. Ситуация в Актобе нормализовалась, - отметил Бекзат Наметов.





По оперативным данным, в Актобе в результате весеннего половодья затоплено 3 – дома,18 – дворов, 644 дачных домов и дворов, находившихся в русле рек Илек и водоохранной зоне, разрушено – 5 дачных домов. С территории садоводческих коллективов эвакуировано 1907 человек, спасено 70.





В целях временного размещения людей развернуты 9 пунктов на базе СШ г. Актобе, где размещены 583 человека, из них 350 детей, разъехались по родственникам – 1 254 человек. Переправлено через р. Илек 1209 человек.





На «горячую линию» в департаменте по ЧС поступило 230 звонков, связанных с уточнением повышения уровня воды и вопросами эвакуации. К аварийно-спасательным работам 340 человек, 117 единиц техники, 9 плавательных средств.





На территории области развернуто 13 противопаводковых штаба, куда поступило 1874 заявки от жителей, завезено более 6104 м3 инертных материалов и откачано более 210,1 тыс. м3 воды, уложено более 10 550 шт. мешкотары.



