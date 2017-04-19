Ле Пен проиграет во втором туре выборов, показал опрос
19 апреля 2017, 14:06
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Cevipof для издания Monde.
Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен проигрывает всем своим соперникам во втором туре президентских выборов Франции, передает РИА Новости.
По данным опроса, в случае выхода во второй тур выборов бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон возьмет верх над Ле Пен с 61% против 39%, экс-премьер Франсуа Фийон победит лидера Нацфронта с 55% против 45%, а глава движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 57% против 43%.
При этом в первом туре расклад сил не изменился: Макрон лидирует с 23%, за ним следует Ле Пен с 22,5%, Фийон занимает третью строчку с 19,5%, за которым с разницей всего в 0,5% идет Меланшон.
Согласно опросу, ожидается, что 28% избирателей не придут на участки, чтобы отдать свой голос за одного из кандидатов.
Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.
Фото © AFP 2017/ Frederick Florin
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