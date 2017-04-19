Ле Пен проиграет во втором туре выборов, показал опрос

Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен проигрывает всем своим соперникам во втором туре президентских выборов Франции

По данным опроса, в случае выхода во второй тур выборов бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон возьмет верх над Ле Пен с 61% против 39%, экс-премьер Франсуа Фийон победит лидера Нацфронта с 55% против 45%, а глава движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 57% против 43%.

При этом в первом туре расклад сил не изменился: Макрон лидирует с 23%, за ним следует Ле Пен с 22,5%, Фийон занимает третью строчку с 19,5%, за которым с разницей всего в 0,5% идет Меланшон.





Согласно опросу, ожидается, что 28% избирателей не придут на участки, чтобы отдать свой голос за одного из кандидатов.





Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.