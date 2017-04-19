На севере Индии автобус вылетел в реку, 44 человека погибли
19 апреля 2017, 14:08
По данным агентства, в автобусе находилось более 50 пассажиров. Другие подробности не приводятся.
Автобус вылетел в реку в индийском штате Химачал-Прадеш на севере страны, по меньшей мере 44 человека погибли, сообщает агентство ANI, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в среду в округе Шимла. Автобус вылетел в реку Тонс, основной приток Ямуны.
По данным агентства, в автобусе находилось более 50 пассажиров. Другие подробности не приводятся.
Из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неаккуратного вождения в Индии часто происходят серьезные ДТП. По официальной статистике, каждый день в результате аварий на дорогах гибнут 400 человек, за год жертвами ДТП становятся почти 150 тысяч человек. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодная смертность на индийских дорогах в последние годы превышает 200 тысяч человек.
Фото © Flickr/ meg and rahul
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