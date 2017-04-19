Внедрение автодела в школах раскритиковал депутат

«Сегодня впору вводить повышение возраста получения прав, а не массовую их выдачу вчерашним школьникам» - парламентарий.

В депутатском запросе на имя министра образования и науки РК мажилисмен Кенес Абсатиров предложил главе ведомства перенаправить деньги, выделяемые на обучение в школах автоделу на решение проблем производственного обучения, нехватки оборудования и расходных материалов в школьных мастерских, передает корреспондент Zakon.kz





«Мы забыли о развитии у школьников общетрудовых знаний и навыков, развивающих творческое отношение к труду и способствующих правильному выбору профессии. Вместо этого ставится задача по повсеместному внедрению в школах автодела, что это якобы позволит сократить аварийность на дорогах. Такие ожидания выглядят сомнительно в виду ужасающей статистики жертв ДТП», - сказал К. Абсатиров.





По его мнению, в первую очередь надо развивать производственное обучение в школах, чтобы ученики имели представление о принципах работы самого автомобиля.





«Сегодня впору вводить повышение возраста получения прав, а не массовую их выдачу вчерашним школьникам. Нынешние водители не всегда представляют принцип работы самого автомобиля и многие не способны обслужить его на элементарном уровне. Причинами этого, на наш взгляд, является полная деградация производственного обучения в школах, нехватка оборудования и расходных материалов в школьных мастерских», - констатировал парламентарий.





Он добавил, что в беседе с педагогами выясняется, что необходимый материал для производственного обучения учителя изыскивают самостоятельно и зачастую из собственных средств.





«В итоге выпускники школ не имеют элементарных навыков производства, а государство вынуждено их дополнительно обучать первой рабочей специальности через колледжи. Для исправления ситуации фракция партии «Ак жол» предлагает следующее: средства, предусматриваемые на будущий учебный год на обучение учеников школ вождению автомобилей направить на финансирование и приобретение необходимых расходных материалов для полноценного учебного процесса по предмету «Технология», - пояснил К. Абсатиров.





Также депутат считает целесообразным рассмотреть возможность приобретения первой рабочей профессии выпускниками 9-11 классов лицами, не поступившими в высшие учебные заведения через учебно-производственные комбинаты, предприятия и организации.





Ксения Давыдова, Астана