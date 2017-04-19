Иосифа Кобзона прооперировали из-за резкого ухудшения здоровья

Сейчас известный артист находится в палате под круглосуточным присмотром врачей.

Как стало известно Лайфу , Иосиф Кобзон попал в одну из столичных клиник из-за осложнения после тяжёлого заболевания.





После обследования врачи приняли решение провести операцию.





— Все мы люди смертные, все болеем. Всё замечательно — лучше, чем хотелось бы, — прокомментировал Лайфу Иосиф Кобзон.





В данный момент артист находится в палате под круглосуточным присмотром врачей.





Юлия Иванова