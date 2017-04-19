Иосифа Кобзона прооперировали из-за резкого ухудшения здоровья
19 апреля 2017, 14:11
Сейчас известный артист находится в палате под круглосуточным присмотром врачей.
Как стало известно Лайфу, Иосиф Кобзон попал в одну из столичных клиник из-за осложнения после тяжёлого заболевания.
После обследования врачи приняли решение провести операцию.
— Все мы люди смертные, все болеем. Всё замечательно — лучше, чем хотелось бы, — прокомментировал Лайфу Иосиф Кобзон.
В данный момент артист находится в палате под круглосуточным присмотром врачей.
Юлия Иванова
Фото с сайта life.ru
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