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Иосифа Кобзона прооперировали из-за резкого ухудшения здоровья

19 апреля 2017, 14:11

Сейчас известный артист находится в палате под круглосуточным присмотром врачей.

Как стало известно Лайфу, Иосиф Кобзон попал в одну из столичных клиник из-за осложнения после тяжёлого заболевания.

После обследования врачи приняли решение провести операцию.

— Все мы люди смертные, все болеем. Всё замечательно — лучше, чем хотелось бы, — прокомментировал Лайфу Иосиф Кобзон.

В данный момент артист находится в палате под круглосуточным присмотром врачей.

Юлия Иванова
Фото с сайта life.ru

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