Нигматулин задал вопрос Биртанову о модернизации станций скорой помощи

Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин на пленарном заседании палаты поинтересовался у министра здравоохранения РК Елжана Биртанова, предусматривается ли модернизация станций скорой помощи в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

«Да, в первую очередь предусматривается онлайн-мониторинг, оснащение GPS-мониторами бригады скорой помощи в тех регионах, где этого нет. Кроме того, основная проблема с поздним доездом связана с тем, что у нас машины скорой помощи оттягиваются на звонки, по которым на самом деле не требуется экстренная медпомощь», - сказал глава ведомства при обсуждении проекта закона РК «О ратификации соглашения о займе (Проект социального медицинского страхования) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития».

«Поэтому в рамках Проекта будет создан колл-цент - единая служба, которая будет взаимодействовать с региональными колл-центрами, координировать их деятельность. Смысл в том, чтобы эти звонки передавать на уровень базовых поликлиник и стационары регионов. Это позволит снять нагрузку со скорой помощи и обеспечит высвобождение бригад и доезд», - добавил он.

Как отметил Е. Биртанов, по стандартам оснащения и по количеству транспорта скорая медпомощь Казахстана не уступает международным странам на душу населения.

«По количеству машин мы хорошо оснащены, но из-за того, что машины не задействованы…», - начал пояснять министр, но Н. Нигматулин прервал его.

Председатель палаты согласился, что количество автомобилей скорой помощи в РК достаточное, но возразил, что на деле ситуация не меняется - от казахстанцев поступает много жалоб по поводу опоздания машин скорой помощи на вызовы.

«Вы абсолютно правы. По количеству машин мы сегодня оснащены. Посмотрите, как ни праздник аким на площади где-то вручает ключи. Об этом шумим громко все, но на деле если на душу населения взять по техническому обеспечению автотранспортом, то да. Но на деле получается время пребывания, время оказание первой медицинской помощи, время доставки в необходимый стационар все еще далеки от стандартов. Причина в чем? Потому что у нас нет элементарной системы, которую надо внедрить GPS к каждому автомобилю», - подчеркнул Н. Нигматулин.

При этом он указал, что такая система существует и действует из всех регионов РК только в Астане.

«В столице это есть, не знаю в Алматы, может быть есть. Но на всех областных центрах наших надо сделать это. Вот здесь используя такой займ - надо это вводить. Чтоб понимать, какая ближайшая карета скорой помощи, какая ее специализация должна доехать. Ведь так? Вот к этому надо стремиться. Мы можем много говорить на эту тему, а для простого человека важно - он снял трубку, позвонил, вызвал бригаду скорой помощи, а она в кратчайшие сроки должна доехать, причем должна приехать та, которая специализируется по тем признакам, по которым был звонок от гражданина в скорую медпомощь. Вот схема простая. К ней нужно двигаться. Для этого нам нужно четко понять, что в этом займе нам нужно заложить. Понятно?», - обратился спикер палаты к министру.

«Понятно. Принимается», - отметил Е. Биртанов.

Ксения Давыдова