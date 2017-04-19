Карательные меры или требования к дисциплине на дороге

Роман Ахмедов

Работа по поправкам к закону «О дорожном движении» в мажилисе парламента еще ведется, но законодательные инициативы уже вызвали нарекания автолюбителей. В последний раз этот закон меняли в 2015 году.

Всего в закон «О дорожном движении» предполагается внести 55 поправок. С ними можно ознакомиться на сайте парламента. Они находятся в свободном доступе, в разделе «Новости» за 6 апреля.

Поправки, по словам руководителя рабочей группы мажилиса по законопроекту Каната Мусина, готовились около двух лет и, значит, работа началась после внесения изменений в закон «О дорожном движении» в 2015 году. Некоторые предлагаемые нормы закона уже сейчас называют карательными. Многие из автолюбителей говорят, что ждали от поправок изменений в сторону либерализации, но на деле, по их словам, оказалось очередное «закручивание гаек». По характеру новых поправок ощущается борьба нового закона со старым, он пытается сделать очевидный реверанс в сторону либеральных ценностей, но оставив за собой существенный спектр контрольных функций.

ВКЛЮЧЕННЫЕ ФАРЫ

Идут споры по поводу отмены поправки 2015 года, обязывающей автомобилистов ездить днем при включенных фарах ближнего света. Некоторые депутаты ссылаются на опыт развитых западных стран.

Ведущий казахстанского раллийного чемпионата Серж Каплан в комментарии Азаттыку не отрицает пользы от включенных фар ближнего света. Он говорит, что включенные днем фары действительно помогают в потоке, лучше видно автомобили, но задается вопросом: «Стоит ли делать это принудительной мерой?»

По его словам, есть множество норм, выполнение которых можно оставить на усмотрение самих автомобилистов, например, пристегивать ремень безопасности или нет.

ВЫЕЗД НА ВСТРЕЧНУЮ ПОЛОСУ

Депутат парламента Канат Мусин заявил, что документ содержит «нормы, усиливающие требования к дисциплине на дорогах». Например, лишение прав за выезд на полосу встречного движения.

— Мы решили усилить норму о выезде на полосу встречного движения, которая запрещена законодательством, в том плане, что поворот с выездом на встречную полосу отныне тоже наказуем лишением водительских прав, — сказал Канат Мусин журналистам после заседания группы 6 апреля.

Блогер Денис Кривошеев говорит Азаттыку, что данная поправка приведет к еще большему произволу и коррупционным действиям со стороны дорожных полицейских, так как она подразумевает множество толкований.

— Что означает пересечь? Нет четких понятий. С учетом того, что у нас плохие дороги, колодцы, некоторые водители «подбирают» пассажиров на улицах. Вполне естественно, что при объезде ты заедешь колесом на встречную. И только дорожный полицейский будет решать — пересекал ты или не пересекал. Никто не будет разбираться. В конце концов, это будет охота за людьми. Тем более это нарушение крайне удобно для патрулирующих экипажей, — говорит Денис Кривошеев.

Лишение прав за такое нарушение он считает несоразмерным наказанием, поскольку работа дорожных полицейских не должна сводиться только к карательным функциям. Задачей дорожного полицейского называет предупреждение нарушения, профилактическую работу.

— Мы ожидали, что новые поправки будут направлены к большей либерализации, к тем нормам, которые приняты, например, в США, так как ужесточение кодекса о дорожном движении не дало эффекта. Люди как гибли, так и продолжают гибнуть. Поэтому мы ждали, что работа дорожной полиции станет больше предупредительной. Ведь в первую очередь их задача — не штрафовать, а предупреждать дорожно-транспортные происшествия, — утверждает Денис Кривошеев.

«НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ» ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

В последнее время в социальных сетях можно наблюдать негласную борьбу автомобилистов, которую при определенных условиях некоторые расценивают как борьбу за свои права. В Интернете появляется множество роликов на основе записей видеорегистраторов, в которых содержатся противоправные действия дорожных полицейских.

Такая активность в социальных сетях также не осталась незамеченной для разработчиков нового законодательства. В частности, Канат Мусин отмечает, что «этот процесс сейчас имеет неуправляемый характер и различные видеоматериалы в социальных сетях порой показывают, как водители начинают манипулировать своими действительными или воображаемыми правами». В связи с этим разработчики проекта прописали норму: «…водитель обязывается выполнять законные требования сотрудника полиции, остановившего транспортное средство».

Автомобилистам разрешена видеосъемка на камеру полицейских. Эта норма не была запрещена и в старой редакции закона, но видеоматериалы не могли рассматриваться в суде как улики. Сейчас, согласно новым поправкам, видео заснятой на месте аварии или другого дорожного инцидента может стать материалом суда. Но в то же время автомобилист будет обязан беспрекословно выполнять требования полицейского. Это предложение вызывает у некоторых вопрос: а если он «прикажет» прекратить вести видеосъемку и сесть в автомобиль?

Апрельские поправки отменяют также постановление 2015 года о том, что остановленный водитель не может выходить из автомобиля, а обязан ждать полицейского в салоне.

КОРРУПЦИЯ НА ДОРОГАХ

В ходе разговора с обычными автолюбителями первой проблемой они называют коррупцию на дорогах. По мнению большинства опрошенных, возмущает тот факт, что полицейские относятся к участникам дорожного движения неодинаково: есть лица, которых нельзя штрафовать или которые всегда могут уйти от ответственности даже при тяжком правонарушении.

По мнению журналиста и водителя с большим стажем Сержа Каплана, победить коррупцию при системе плановости, официальных и неофициальных штрафов вряд ли удастся.

— Телефонное право никто не отменял, и тот, кто склонен был нарушать вчера, будет это делать и завтра. Усенов и иже с ними — яркие примеры, — говорит он Азаттыку.

Имеется в виду житель города Алматы Максат Усенов, известный нашумевшим ДТП со смертельным исходом в конце 2013 года. Дело тогда закончилось примирением сторон. Усенов был наказан арестом на 45 суток и был лишен водительских прав до 2018 года. Но в 2015 году он стал виновником еще одного скандального ДТП, в результате которого пострадал один человек. Усенова лишили прав дополнительно еще на девять месяцев.

Адвокат Жангельды Сулейманов считает, что коррупцию на дорогах можно искоренить уже сейчас, прибегнув к техническим средствам контроля за полицейскими.

— У нас уже сейчас действуют нормы, которые полностью могут искоренить коррупцию на дорогах. Дело в том, что есть приказ, который подписан министром внутренних дел, в котором четко и ясно написано — это использование видеожетонов и видеорегистраторов, — говорит адвокат.

В соответствии с этим приказом, по его словам, видеожетоном должен быть обеспечен каждый дорожный полицейский.

— Он фиксирует всё, что происходит с полицейским во время службы. Его отключение воспринимается как ЧП. Использование видеожетона и трех видеорегистраторов, которые устанавливаются внутри салона полицейского автомобиля таким образом, чтобы дать «картинку» на 360 градусов, могут свести коррупцию на дорогах уже сейчас на ноль, — утверждает Жангельды Сулейманов.

Но, по его словам, приказ министра внутренних дел до сих пор не выполняется.

Разъясняя юридическую сторону поправок, а именно: в чьих интересах должен работать закон «О дорожном движении», адвокат Жангельды Сулейманов говорит, что при разработке какой-либо законодательной нормы не избежать конфликта интересов.

— Надо рассмотреть случай, кто инициирует закон, вплоть до того, кто какие цели преследует. Если инициирует государственный орган — в данном случае это министерство внутренних дел, — то здесь сложнее говорить, что данные поправки будут носить полезный эффект для граждан. У нас сложилась такая практика: в случае инициирования поправок со стороны государственных органов, эти государственные органы, конечно, лоббируют свои интересы, потому что, к сожалению, у нас различаются задачи и цели, как у госорганов, так и у граждан, — говорит Жангельды Сулейманов.

В прошлом году, по данным МВД, на дорогах Казахстана произошло более 17 тысяч транспортных происшествий, при которых погибло 2 390 человек и пострадало более 23 тысяч. За первый квартал 2017 года зафиксировано более трех тысяч ДТП, в которых погибло 295 человек и ранено более четырех тысяч.