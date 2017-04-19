Божко: я бы голову оторвал распространителю слухов о прорыве дамбы у Астаны
19 апреля 2017, 14:16
Сообщения о прорыве дамбы и десятиметровую волну пересылали друг другу казахстанцы через мессенджеры.
Бывший министр по чрезвычайным ситуациям РК, ныне вице-спикер мажилиса Владимир Божко прокомментировал распространяемые через WhatsApp ложные сведения о прорыве дамбы возле Астаны.
На днях казахстанцы рассылали друг другу аудиозапись, на которой мужской голос предупреждает о прорыве дамбы возле Астаны и приближении десятиметровой волны. Автор утверждает, что жители населенных пунктов близ аэропорта столицы, Рождественки, Кощи должны быть начеку.
"Министр, по-моему, уже возбудил уголовное дело, что кто-то пустил (слух — прим.), что десятиметровая волна будет. Это клевета на уровне преступления. Нормально идет процесс, там сократили все спуски с водохранилища и плотина надежно защищает город", — сказал Божко журналистам.
"Столица надежно защищена. Я бы голову оторвал тому, кто распространяет такие слухи. Я сегодня разговаривал, уже не такая острота вопроса. Плотина работает нормально, сейчас увеличили пропуск по городу", — добавил он.
Напомним, министр внутренних дел Казахстана Калмухамбет Касымов сообщал, что для предотвращения подтоплений столицы, пригородных населенных пунктов начат перехват паводковых вод в астанинской контррегулятор, перехвачено 132 миллиона тонн кубометров воды, предельная норма у него — 450 миллионов.
Источник: Sputnik Казахстан
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