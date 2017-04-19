Божко: я бы голову оторвал распространителю слухов о прорыве дамбы у Астаны

На днях казахстанцы рассылали друг другу аудиозапись, на которой мужской голос предупреждает о прорыве дамбы возле Астаны и приближении десятиметровой волны. Автор утверждает, что жители населенных пунктов близ аэропорта столицы, Рождественки, Кощи должны быть начеку.

" Министр, по-моему, уже возбудил уголовное дело, что кто-то пустил (слух — прим.), что десятиметровая волна будет. Это клевета на уровне преступления. Нормально идет процесс, там сократили все спуски с водохранилища и плотина надежно защищает город ", — сказал Божко журналистам.



