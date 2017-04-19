Стал известен состав сборной Казахстана на чемпионат Азии
19 апреля 2017, 14:41
Спортсмены представят странц на чемпионате Азии в Ташкенте и Исламских Играх солидарности в Баку.
Тренерский штаб национальной команды назвал состав команд, которые отправятся на чемпионат Азии в Ташкент и Исламские Игры солидарности в Баку, сообщает официальный сайт федерации.
Казахстан на континентальном первенстве (с 30 апреля по 7 мая) будут представлять:
49 кг Жомарт Ержан
52 кг Азамат Исакулов
56 кг Кайрат Ералиев
60 кг Адилет Курметов
64 кг Бекдаулет Ибрагимов
69 кг Аблайхан Жусупов
75 кг Абильхан Аманкул
81 кг Ерик Альжанов
91 кг Василий Левит
+91 Камшибек Конкабаев
В Баку на Исламские Игры, коотрые пройдут с 9 по 19 мая отправятся:
52 кг Азат Махметов
56 кг Нурбол Калжанов
60 кг Султан Заурбек
64 кг Куан Куатов
69 кг Илья Очкин
75 кг Турсынбай Кулахмет
+91 Нурлан Сапарбай.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com