Стал известен состав сборной Казахстана на чемпионат Азии

Тренерский штаб национальной команды назвал состав команд, которые отправятся на чемпионат Азии в Ташкент и Исламские Игры солидарности в Баку

Казахстан на континентальном первенстве (с 30 апреля по 7 мая) будут представлять:

49 кг Жомарт Ержан

52 кг Азамат Исакулов

56 кг Кайрат Ералиев

60 кг Адилет Курметов

64 кг Бекдаулет Ибрагимов

69 кг Аблайхан Жусупов

75 кг Абильхан Аманкул

81 кг Ерик Альжанов

91 кг Василий Левит

+91 Камшибек Конкабаев

В Баку на Исламские Игры, коотрые пройдут с 9 по 19 мая отправятся:

52 кг Азат Махметов

56 кг Нурбол Калжанов

60 кг Султан Заурбек

64 кг Куан Куатов

69 кг Илья Очкин

75 кг Турсынбай Кулахмет

+91 Нурлан Сапарбай.