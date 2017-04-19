Кумар Аксакалов избран председателем Северо-Казахстанского филиала партии «Нұр Отан»

В Петропавловске прошла 26 внеочередная конференция Северо-Казахстанского областного филиала партии «Нұр Отан», на которой избрали нового руководителя региональной партийной организации. Им стал аким области Кумар Аксакалов. Нового руководителя партийному активу региона представил секретарь партии «Нұр Отан» Фархад Куанганов , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.





Делегаты конференции единогласно поддержали предложенную кандидатуру. В свою очередь новый председатель филиала Кумар Аксакалов сразу поставил перед партийным активом региона ряд задач.





«Я знаю, какие задачи стоят перед партией, 5 лет работал в партии, есть опыт. Перед нами поставлен ряд задач и дел, которые нам предстоит реализовать вместе. Мы должны усилить общественный контроль», - отметил Кумар Аксакалов.





В первую очередь это – рост партийных рядов, привлечение в ряды партии представителей бизнеса и крестьянского хозяйства, а также четкая и своевременная реализация задач, определенных Председателем партии Нурсултаном Назарбаевым.





Помимо этого делегаты конференции обсудили итоги работы Северо-Казахстанской партийной организации за 1 квартал 2017 года. Как отметил в своем выступлении первый заместитель председателя Артур Молдагулов, сегодня филиал осуществляет контроль над реализацией государственных и правительственных программ, активно занимается разъяснительной работой и обсуждением программной статьи Президента «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Особое внимание уделяется работе общественных приемных и реализации партийных проектов.













«С начала года в общественные приёмные филиалов поступило 856 обращений граждан. Наиболее актуальными остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства, социального обеспечения и трудоустройства. Комиссией партконтроля и Общественным советом по противодействию коррупции было вынесено 8 рекомендаций и решений. В рамках партийных проектов в 1 квартале проведено 289 мероприятий с охватом 5738 человек. Эта работа направлена, прежде всего, на решение конкретных проблем социальных групп населения – ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, одиноких пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями, молодежи, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, многодетных матерей, малообеспеченных семей», - подчеркнул Артур Молдагулов.





«Доверие народа надо ежедневно оправдывать, бороться. Я призываю к этому всех наших однопартийцев, находящихся в районах, по первичным организациям. Партия - это мощная сила, которая формирует общественное мнение. Мы должны смотреть за всем, контролировать ситуацию. Я прошу активно включиться в этот блок. Мы должны перед населением отчитываться постоянно, что из обещанного сделали», - сказал Кумар Иргибаевич.





В завершение конференции делегаты избрали новый состав Политического совета и Бюро Политического совета регионального филиала партии.



