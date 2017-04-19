Экс-начальник облспорта ЗКО согласился с обвинением и вернул ущерб государству
19 апреля 2017, 14:58
Он добровольно вернул 1 225 000 тенге ущерба государству.
Сегодня, в Уральском уголовном суде начались прения сторон по делу экс- главы спортивного ведомства области Тимура Шаяхметова, сообщает uralskweek.kz.
Во время прений сторон совершенно неожиданным стало заявление прокурора о переквалификации статьи в отношении Шаяхметова со статьи 189 УК РК «Хищение чужого вверенного имущества», на статью 362, часть 4, пункт 3 «Превышение власти, в целях извлечения выгоды».
— Подсудимый Шаяхметов вымогал деньги с руководителей спортшкол и тренеров в тот момент, когда они уже вышли из его владения, и были уже во владении самих пострадавших, — сказал во время прений сторон государственный обвинитель Артур Шокпанов. — Таким образом обвинение считает, что Шаяхметов не присваивал вверенное имущество, а превышал свои должностные полномочия. Прошу суд назначить наказание для Тимура Шаяхметова — 7 лет колонии общего режима и конфисковать имущество добытое преступным путем.
Прение сторон прекратилось, так как сторона защиты выдвинула новое ходатайство.
— Наш подзащитный не оспаривает обвинение и имеющиеся по делу доказательства в совершении преступления, характер и размер причиненного им вреда, — заявил адвокат Шаяхметова, Саян Жунисбаев. — Кроме всего прочего он добровольно вернул 1 225 000 тенге ущерба государству. Оставшиеся 255 тысяч тенге Тимур Шаяхметов вернет после окончания суда, так как эти наличные деньги сейчас находятся в органах досудебного расследования, в качестве вещдока.
Для приготовления процессуального соглашения суд дал срок — 2 дня. Следующее слушание по делу начальника облспорта состоится 21 апреля.
После заключения процессуального соглашения суд не может назначить наказание более половины предусматриваемого срока.
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