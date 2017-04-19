Малайзийская авиакомпания первой в мире начнет следить за лайнерами со спутников
19 апреля 2017, 15:03
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Малайзийская Malaysia Airlines станет первой в мире авиакомпанией, которая будет отслеживать движение своих лайнеров при помощи спутников, передает Lenta.ru.
Перевозчик подписал соответствующее соглашение с компаниями Aireon, SITAOnAir и FlightAware. Благодаря этому Malaysia Airlines сможет наблюдать за полетами воздушных судов в любой точке мира, включая полярные районы и наиболее удаленные от суши зоны океана.
Когда именно будет запущена данная система, не уточняется. Однако известно, что новую спутниковую сеть Aireon для мониторинга воздушного сообщения по всему миру планируется создать к 2018 году.
«Отслеживание полетов лайнеров в режиме реального времени долгое время было целью авиационной индустрии. Мы гордимся, что стали первой компанией, внедрившей в жизнь такое решение», — заявил главный управляющий директор Malaysia Airlines Изхам Исмаил (Izham Ismail).
В настоящее время большинство международных рейсов уведомляют о своем местоположении с помощью технологии ADS-B. Она позволяет пилотам в самолете и авиадиспетчерам на земле наблюдать за движением воздушных судов.
В марте 2014 самолет Boeing-777 Malaysia Airlines, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года все они официально были признаны погибшими.
Впоследствии в разных частях Индийского океана были обнаружены обломки, принадлежность которых к пропавшему лайнеру официально подтверждена. В январе текущего года поисковая операция была приостановлена. Точное место крушения воздушного судна установить не удалось.
Фото: Леонид Фаерберг / Globallookpress.com
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