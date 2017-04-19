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К Земле в ночь на четверг приблизится гигантский астероид

19 апреля 2017, 15:06

В ночь на 20 апреля он приблизится к Земле на расстояние 1,8 млн километров (примерно пять дистанций от Земли до Луны).

К Земле приближается астероид JO25 шириной около полукилометра, передает Русская служба BBC.

Это максимально близкое расстояние приближения подобного космического тела за последние 400 лет, уточнили в американском космическом агентстве НАСА, хотя более мелкие космические тела регулярно пролетают мимо Земли и на более близком расстоянии.

Астероид JO25 не несет реальной угрозы планете, хотя и входит в перечень космических объектов, потенциально опасных для жизни на Земле.

Если бы подобный астероид столкнулся с Землей, был бы полностью разрушен один из континентов, даже если бы астероид упал в океан, утверждают специалисты.

Астероид будет лететь с рекордно высокой скоростью - около 33 километров в секунду, это около 120 тысяч километров в час.

В момент сближения с Землей астероид за счет его блестящей поверхности можно будет разглядеть даже в небольшие телескопы.

Фото ESA/NASA

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