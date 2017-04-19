Audi отзывает в России более двух тысяч автомобилей

Отзыву подлежат автомобили, реализованные в период с 2010 по 2017 год. Уполномоченные представители изготовителя "Фольксваген Груп Рус" проинформируют владельцев автомобилей Audi Q5 подпадающих под отзыв о необходимости предоставить транспортное средство для ремонта.





"Причиной отзыва автомобилей Audi Q5 является неправильная работа водоотвода в области панорамного сдвижного люка, из-за чего вода может попасть в потолочную обивку. При достаточно большом количестве влаги это может привести к промоканию пенополимерного материала, который прилегает к газогенератору верхней подушки безопасности. Вследствие чего возможна коррозия на газогенераторе", — говорится в сообщении.