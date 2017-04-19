Audi отзывает в России более двух тысяч автомобилей
19 апреля 2017, 15:10
Отзыву подлежат автомобили, реализованные в период с 2010 по 2017 год.
Audi отзывает в РФ более 2,3 тысячи автомобилей марки Audi Q5 в связи с неправильной работой водоотвода, сообщается на сайте Росстандарта, передает РИА Новости.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные в период с 2010 по 2017 год. Уполномоченные представители изготовителя "Фольксваген Груп Рус" проинформируют владельцев автомобилей Audi Q5 подпадающих под отзыв о необходимости предоставить транспортное средство для ремонта.
"Причиной отзыва автомобилей Audi Q5 является неправильная работа водоотвода в области панорамного сдвижного люка, из-за чего вода может попасть в потолочную обивку. При достаточно большом количестве влаги это может привести к промоканию пенополимерного материала, который прилегает к газогенератору верхней подушки безопасности. Вследствие чего возможна коррозия на газогенераторе", — говорится в сообщении.
Транспортные средства Audi Q5 будут проверяться на предмет попадания воды в области панорамного люка и отсутствия засоров водостока панорамного сдвижного люка. Затем будет обследоваться поверхность аккумулятора давления верхней подушки безопасности на предмет коррозии, а также будет наноситься восковой консервант на аккумулятор давления. При наличии прогрессирующей коррозии будет произведена замена верхней подушки безопасности.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Фото © AP Photo/ Michel Euler
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