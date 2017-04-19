В Австралии питон прокатился на поезде

Ранее сообщалось, что в Австралии на одном из полей для гольфа гигантский питон проглотил кенгуру.

Пресмыкающееся было замечено в вагоне поезда, направлявшегося из города Киама в Сидней вечером 18 апреля , сообщает , сообщает Mashable , передает Вести.ru





После того, как о находке известили персонал состава, пассажиров попросили пересесть в другие вагоны, а вагон с питоном заперли на ключ.





После прибытия поезда на центральный вокзал Сиднея, змею, которая все это время ехала на багажной полке, изъял из вагона специально вызванный специалист-серпентолог. Затем питона выпустили на волю на природе.



