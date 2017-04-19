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В Австралии питон прокатился на поезде

19 апреля 2017, 15:16

Ранее сообщалось, что в Австралии на одном из полей для гольфа гигантский питон проглотил кенгуру.

Пресмыкающееся было замечено в вагоне поезда, направлявшегося из города Киама в Сидней вечером 18 апреля, сообщает Mashable, передает Вести.ru.

После того, как о находке известили персонал состава, пассажиров попросили пересесть в другие вагоны, а вагон с питоном заперли на ключ.

После прибытия поезда на центральный вокзал Сиднея, змею, которая все это время ехала на багажной полке, изъял из вагона специально вызванный специалист-серпентолог. Затем питона выпустили на волю на природе.

Сообщается, что найденная в поезде змея относится к виду карликовых питонов Чилдрена. Эти змеи, которые достигают длины не более одного метра, не ядовиты и опасности для людей не представляют. Каким образом питон оказался в поезде, пока неизвестно.

Фото twitter.com

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