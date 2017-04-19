Министр внутренних дел доложил главе государства о ситуации в стране

В ходе встречи министр внутренних дел доложил главе государства о состоянии криминогенной обстановки, принимаемых мерах по дальнейшему реформированию местной полицейской службы, а также сообщил о состоянии дел в исправительных учреждениях и деятельности Национальной гвардии.





Кроме того, К.Касымов проинформировал о паводковой обстановке и осуществляемых мероприятиях в Астане и областях республики по недопущению чрезвычайных ситуаций.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание на необходимость принятия мер по усилению борьбы с преступностью и обеспечению правопорядка в стране.





Также Президент Казахстана поручил реализовать комплекс действий для нормализации жизнеобеспечения всех регионов, пострадавших от паводков.





По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.