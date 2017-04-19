Министр внутренних дел доложил главе государства о ситуации в стране
19 апреля 2017, 15:21
Назарбаев дал ряд конкретных поручений.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром внутренних дел Калмуханбетом Касымовым, сообщает Zakon.kz.
В ходе встречи министр внутренних дел доложил главе государства о состоянии криминогенной обстановки, принимаемых мерах по дальнейшему реформированию местной полицейской службы, а также сообщил о состоянии дел в исправительных учреждениях и деятельности Национальной гвардии.
Кроме того, К.Касымов проинформировал о паводковой обстановке и осуществляемых мероприятиях в Астане и областях республики по недопущению чрезвычайных ситуаций.
Нурсултан Назарбаев обратил внимание на необходимость принятия мер по усилению борьбы с преступностью и обеспечению правопорядка в стране.
Также Президент Казахстана поручил реализовать комплекс действий для нормализации жизнеобеспечения всех регионов, пострадавших от паводков.
По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.
Фото: akorda.kz
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