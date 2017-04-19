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Большая часть россиян считают, что тело Ленина все-таки следует захоронить

19 апреля 2017, 15:22

Причем, из них 32 процента предлагают сделать это у Кремлевской стены, а 26 процентов – за захоронение Ленина на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

Накануне 22 апреля — дня рождения вождя Октябрьской революции – социологи "Левада-центра" спросили граждан России, что они думаю о наследии Ленина, захоронении его тела и об отношении к сносу памятников, передает Вести.ru.

Дискуссии о том, надо ли выносить тело вождя из мавзолея, в обществе идут уже не первый год. Ранее в РПЦ высказали предположение, что Ленина рано или поздно вынесут из мавзолея.

Что же касается настроения опрошенных россиян, то около трети опрошенных считают: Ленина нужно оставить в мавзолее.

Каждый десятый затруднился ответить на данный вопрос, а больше половины респондентов считают, что тело Ленина все-таки следует захоронить. Причем, из них 32 процента предлагают сделать это у Кремлевской стены, а 26 процентов – за захоронение Ленина на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге (рядом с могилой его матери Марии Ульяновой).

Кроме того, на вопрос о том, стоит ли сносить памятники вождю революции (как это активно делается в последние несколько лет на Украине), отрицательно ответило подавляющее большинство – 79 процентов опрошенных, пишет сайт "Комсомольская правда".

Что же касается идейного наследия Ленина, то положительно его вклад в историю страны оценивают 56 опрошенных, а не согласных с ними – 22 процента.

Фото с сайта ТВ Центр

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