За грубость госслужащим могут запретить продвижение по карьерной лестнице

Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции предлагает перевести отдельный состав этических нарушений в разряд проступков, дискредитирующих госслужбу, сообщает МИА «Казинформ».

«Например, за использование служебных полномочий в личных целях, грубость при общении с гражданами и коллегами, управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, нахождение госслужащего в таком состоянии в общественном месте, по Этическому кодексу предусмотрено всего лишь замечание или, максимум, строгий выговор. (...)

Мы не говорим, что надо сразу применять жесткие меры, но вместе с тем, можно хотя бы объявить неполное служебное соответствие, чтобы в течение трех лет он не имел права выдвигаться на вышестоящие должности или же понизить его в должности. Край - это увольнение за более серьезные нарушения этических норм», - пояснил заместитель председателя агентства Алик Шпекбаев, выступая сегодня в ходе круглого стола «Совершенствование законодательства по вопросам противодействия коррупции в РК» в Сенате Парламента.

На вопрос председатель комитета палаты по международным отношениям, обороне и безопасности Дариги Назарбаевой о том, каким образом будут доказывать грубость в обращении, Алик Шпекбаев допустил, что люди могут использовать записывающие устройства.

«У нас же не запрещается записывать. У каждого есть такие возможности. Когда мы рассматриваем такие обращения, многие записывают и соответственно подтверждают факт. Мы уже привлекли к ответственности по 62 фактам и, в основном, это госслужащие», - отметил он.

Кроме того, в агентстве предлагают внедрить персональную ответственность руководителей за подчиненных, уличенных в коррупции. «Как таковой ответственности нет. Если бы меры принимались в отношении руководителей управлений, где были допущены коррупционные проявления, я думаю, что ситуация изменилась бы», - пояснил он.

Алик Шпекбаев отметил также необходимость в восстановлении института обязательной антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов, а также обязательное исполнение рекомендации по выявленным коррупционным рискам.

«Кроме этого мы просим отнести к субъектам коррупционных правонарушений отдельные категории работников квазигосударственного сектора. Сегодня многие лица, которые имеют к этому отношение, остаются в стороне. Это бухгалтеры, юристы, руководители структурных подразделений. С учетом этого мы бы хотели внести именно эти категории», - пояснил он.

Алик Шпекбаев также предложил перевести отдельный состав уголовных преступлений в перечень коррупционных.