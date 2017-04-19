Доклад Министра финансов РК Султанова Б.Т. на заседании Правительства РК по итогам исполнения госбюджета за 1 квартал 2017года

(г. Астана, 18 апреля 2017 года)

Уважаемый Бакытжан Абдирович!

Уважаемые коллеги!

Исполнение государственного бюджета за первый квартал 2017 года отмечено следующими показателями.

Доходы госбюджета на всех уровнях бюджета перевыполнены. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их рост составил 116%. Это дает возможность обеспечить контрцикличный рост расходов, т.е. влияние бюджета на рост экономики наращивается.

Сумма неисполнения снизилась почти в два раза.

Для обеспечения полноценного и эффективного исполнения бюджета текущего года налажена работа онлайн-мониторинга.

Контрольные органы переведены на режим превентивных мер.

Помимо оперативных задач, Минфин принимает системные меры по повышению фискальной эффективности.

Внедряются пилотные проекты «Казначейское сопровождение государственных закупок по строительству» и поддержка отечественных производителей путем централизации крупных государственных закупок.

Теперь подробнее остановлюсь на этих вопросах.

ДОХОДЫ ГОСБЮДЖЕТА

Доходы госбюджета перевыполнены на 113% к плану на отчетный период, в том числе доходы республиканского - 105%, местных бюджетов - 134%.

В республиканский бюджет доходов поступило на сумму 1 157 млрд.тенге. Это больше плана на 52 млрд.тенге, а по сравнению с 1 кварталом прошлого года больше на 137 млрд.тенге. Перевыполнение сложилось за счет увеличения объема импорта на 25%, роста цен на металлы и оборотов от реализации товаров (работ, услуг).

Собственные доходы местных бюджетов перевыполнены на 136 млрд.тенге и составили 540 млрд.тенге.

Местные налоги перевыполнения на 86 млрд.тенге. Из них, индивидуальный подоходный налог на 21 млрд.тенге, соцналог на 24 млрд.тенге и налоги на собственность на 19 млрд.тенге. План по доходам перевыполнен по всем регионам.

РАСХОДЫ ГОСБЮДЖЕТА

Расходы госбюджета произведены на 97%. По республиканскому бюджету освоение составило 98%, что лучше, чем по местным бюджетам. Региональные бюджеты исполнены на 97%.

Расходы республиканского бюджета составили 2 065 млрд.тенге.

Приоритет в расходах - социальная сфера. Ее доля составила 44%. Один из значительных инструментов бюджета - это антикризисные меры по содействию развития реального сектора экономики. На это направлено 245 млрд.тенге, или больше на 159%, чем в 1 квартале 2016 года.

Наблюдается улучшение бюджетной дисциплины.

Зарегистрировано договоров на 15% больше, чем в 1 квартале 2016 года. По уточненному бюджету уже приняты обязательства на сумму 71 млрд.тенге. Сэкономлено 5,4 млрд.тенге, благодаря своевременному и качественному проведению процедур государственных закупок.

Вместе с тем, не исполнено 47 млрд.тенге. Это в 2 раза меньше, чем за 1 квартал 2016 года, но значительно большая сумма.

Основными причинами не освоения являются несвоевременное принятие нормативно-правовых актов и проведение конкурсных процедур, отставание от графика производства работ.

Расходы местных бюджетов освоены на 857 млрд.тенге. Не исполнено 27 млрд.тенге.

Остатки на счетах местных бюджетов составили 339 млрд.тенге и выросли в два раза в сравнении с началом года (135 млрд.тенге). Рост произошел во всех регионах.

Что говорит о неэффективном управлении местными финансами и о низком качестве планирования у местных бюджетов. При уточнении местных бюджетов эти средства могли бы быть направлены на приоритетные расходы. Доходы местных бюджетов постоянны, чем у республиканского бюджета. Местные доходы зависят от двух факторов - это рабочие места и цена на имущество. Каждое рабочее место, создаваемое по Государственным и Правительственным программам, как Дорожная карта бизнеса, Нұрлы Жол, Нұрлы Жер и другие программы контролируется. Поэтому для точного расчета планов местных бюджетов созданы все условия.

План первого квартала текущего года по всем регионам утвержден ниже, чем факт аналогичного периода прошлого года. В целом в местные бюджеты в квартале 2016 года поступили 437 млрд.тенге, а план 1 квартала текущего года составил 404 млрд.тенге. Таким образом, сумма перевыполнения доходов 136 млрд.тенге не оказал своего воздействия на экономику в первом квартале и аккумулированы на казначейском счете без движения.

Поэтому, я думаю, этому вопросу местные исполнительные органы должны уделить должное внимание.

Годовая сумма целевых трансфертов составляет 997,5 млрд.тенге. В отчетном периоде выделено 218,7 млрд.тенге. Из них местными исполнительными органами использованы 96%. Не использовано 9 млрд.тенге, из них экономия 645 млн.тенге. Не освоено 8,3 млрд.тенге. Это в 1,5 раза выше уровня 1 квартала 2016 года.

Местные органы власти неспешно проводят, как бюджетные процедуры, так и процедуры госзакупок. Основные причины неосвоения аналогичны республиканскому бюджету, озвученному выше в моем докладе.

НҰРЛЫ ЖОЛ

По Госпрограмме «Нұрлы жол» на 2017 год предусмотрено 477,1 млрд.тенге: через бюджет - 319,9 млрд.тенге и через Холдинг «Байтерек» - 157,2 млрд.тенге.

По бюджетной части Госпрограммы освоено 16,3 млрд.тенге, или 99,7%. Заключено договоров на сумму 146,2 млрд.тенге, или 46% от годового плана.

Уважаемый, Бакытжан Абдирович!

Ваше поручение, данное по пересмотру планов финансирования исполнено не качественно. Перенесено с конца года по заявкам госорганов на первое полугодие планы только на сумму 1,7 млрд.тенге. 70% от годовой суммы, или 224 млрд.тенге, запланированы во втором полугодии. Из них министерству по инвестициям и развитию приходится 130 млрд.тенге, науки и образования - 44 млрд.тенге, национальной экономики -- 46 млрд.тенге.

Регионам в рамках Госпрограммы выделено 5,3 млрд.тенге. Их освоение составило 100%.

По проекту казначейского сопровождения госзакупок по строительству определены 4 «пилотных» объекта. По двум объектам документы проходят экспертизу.

По двум объектам объявлены конкурсы. После 25 мая планируется открытие счетов.

ИТОГИ АУДИТА и КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Полноценно заработал государственный аудит. В отчетном периоде аудиторскими мероприятиями охвачено бюджетных средств на сумму 361 млрд.тенге. Это в 2 раза больше, чем год назад. 74% выявленных нарушений на сумму 204,6 млрд.тенге уже устранены.

Камеральным контролем охвачены 229 тысяч процедур госзакупок на общую сумму 2,9 трлн.тенге. Выявлены нарушения на общую сумму 250 млрд. тенге. Из них устранены нарушения на сумму 213 млрд.тенге.

Уважаемый, Бакытжан Абдирович!

По итогам исполнения госбюджета за 1 квартал предстоит решить следующие задачи:

- продолжение онлайн-мониторинга освоения средств бюджета;

- обеспечение полноты поступления доходов;

- продолжение казначейского пилота по сопровождению.

- проведение госзакупок у отечественных товаропроизводителей;

- усиление превентивных мер контроля за исполнением бюджета;

- упрощение бюджетных процедур для быстрого доведения денег до реальной экономики;

формирование проекта республиканского бюджета на следующий трехлетний период по новым подходам.

Благодарю за внимание!