Авторов вопросов ЕНТ про Баян Есентаеву требуют наказать
19 апреля 2017, 15:33
Мажилисмен Бекболат Тлеухан считает, что сферу образования нельзя превращать в поле для экспериментов.
Депутат мажилиса Бекболат Тлеухан выразил недовольство содержанием вопросов в Едином национальном тестировании. Выступая с депутатским запросом на пленарном заседании мажилиса в среду, Тлеухан отметил, что формат ЕНТ претерпел много изменений, однако остается вопрос качества самих вопросов в тестировании.
Ранее в СМИ появилась информация, что вопросы про известного продюсера Баян Максаткызы (Есентаеву), а также про популярного актера и режиссера Нуртаса Адамбаева попали в пробные задания по ЕНТ. В одном из заданий авторы использовали интервью казахстанского режиссера Ермека Турсунова, в котором речь шла о Есентаевой и Адамбаеве. Ниже ученикам предлагалось ответить на несколько вопросов. Обеспокоенная общественность посчитала, что дети должны знать школьную программу, а не изучать биографию казахстанских звезд. По заверению организаторов Единого тестирования, такие задания определяют умение выпускника выделять главную мысль текста.
"Тревожным явлением стало то, что сегодня сфера образования превратилось в поле для экспериментов. Нельзя безответственно относиться ни к одному сведению, связанному со сферой образования", — сказал Тлеухан.
По его словам, любое нововведение в сфере образования не должно оставлять за своими пределами идеологическое, духовное развитие.
"Мы все стали свидетелями того, как вопросы ЕНТ, появившиеся на страницах газет, стали причиной недовольства в обществе. В тестовых вопросах появились такие представители шоу-бизнеса и эстрады, как Ермек Турсунов, Баян Есентаева и Нуртас Адамбай. Есть возможность узнать мнение народа, мы же видим комментарии. Люди недовольны", — продолжил мажилисмен.
"Будут ли привлечены к ответственности лица, которые вызвали всеобщее недовольство? Будут ли дисквалифицированы тестологи, которые допустили такие грубые ошибки в ЕНТ?", — задался вопросом Тлеухан.
По мнению депутата, "такие недоразумения исходят из системы".
"Поэтому во-первых, нужно сформировать взаимосвязь между учебными программами, учебниками и системой ЕНТ. Во-вторых, такие важные вещи должны проходить через общественное обсуждение. Личности, внесшие вклад в наш национальный код, духовное возрождение, именно они должны быть отражены в этом вопросе", — заключил Тлеухан.
Источник: Sputnik-Казахстан
Фото: inform.kz
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